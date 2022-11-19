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Сегодня, 19:35

Алла Михеева и Иван Букин показали новый номер на шоу «Ледниковый период» под музыку из фильма «Ла-Ла Ленд»: видео

Иван Шитик
Корреспондент
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Алла Михеева и Иван Букин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Актриса и телеведущая Алла Михеева и призер чемпионатов Европы Иван Букин показали новый номер на шоу первого канала «Ледниковый период».

Пара выступала под композиции Джастина Гурвича в исполнении Эммы Стоун из голливудского фильма «Ла-Ла Ленд».

Напомним, что для всех артистов «Ледниковый период-2022» — это повторение предыдущего опыта фигурного катания. Алла Михеева каталась с Максимом Марининым восемь лет назад.

Иван Букин
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