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Сегодня, 20:55

Новый партнер Медведевой рассказал о просьбе Авербуха

Иван Шитик
Корреспондент
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Актер Федор Федотов, выступающий теперь в паре с Евгенией Медведевой, рассказал, что продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух лично просил его принять участие в проекте Первого канала.

«У меня очень хорошие отношения с Ильей Авербухом. Я не мог не выручить его в такой ситуации, когда все было критично, остро. Пришлось спасать проект. Конечно, не мог отказаться. Вернуться сюда — это чистое счастье. С Евгенией совершенно не сложно. Трудность была в том, что у нас имелось всего две ночи на два номера. Слава богу, все сделали», — сказал Федотов РИА Новости.

Предыдущим партнером Медведевой был тиктокер Даня Милохин, он неожиданно покинул проект неделю назад.

Источник: https://rsport.ria.ru/20221105/fedotov-1829398034.html
Евгения Медведева
Илья Авербух
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