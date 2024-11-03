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Сегодня, 14:45

Лопарева и Бриссо неожиданно обошли призеров чемпионата мира. Как выступили бывшие россияне на «Гран-при» во Франции

Уроженка Москвы Лопарева в дуэте с Бриссо победила на «Гран-при Франции»
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Фигуристы Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо
Фигуристы Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо празднуют победу на «Гран-при ISU»..
Фото Reuters
У Володина и Хазе тоже золото.

Во Франции прошел третий этап «Гран-при ISU». На арене «Ледовый парк» в Анже выступили несколько бывших российских фигуристов, по разным причинам ранее сменивших спортивное гражданство.

Губанова снова не в форме

21-летняя Анастасия Губанова с 2021 года выступает за Грузию. В России она дважды становилась второй в Кубке (в 2018-м и 2020-м). Под флагом новой страны выигрывала золото и серебро чемпионатов Европы — в 2023 и 2024 году соответственно. Однако на последнем мировом первенстве осталась только 13-й.

В Анже Губанова вновь выступила слабо: после короткой программы занимала девятое место, а по итогам произвольной поднялась лишь на одну строчку. При этом Анастасия не согласилась с судейскими баллами и в целом невысоко оценила завершившийся этап «Гран-при».

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«Соревнования прошли не так, как я ожидала. Я и правда не знаю, что случилось — думаю, просто дни не задались. Сделаю все возможное для подготовки к этапу в Китае, постараюсь улучшить там свои результаты. Эти соревнования были опытом, как действовать в таких ситуациях. В новых программах чувствую себя комфортно.

Мысли об Олимпиаде? Все идет своим чередом, времени еще много, все может поменяться. Главное, чтобы со здоровьем все было хорошо, буду продолжать тренироваться», — приводит ее слова Golden Skate.

Выиграла соревнования американка Эмбер Гленн, которая выступила лучше японок Вакабы Хигути и Рен Сумиеси.

Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев
Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев.
Фото Reuters

Чигирев и Гейниш не смогли закрепиться в лидерах

Дмитрий Чигирев выступает в паре с другой бывшей россиянкой Екатериной Гейниш. Спортсмены недавно перешли под флаг Узбекистана, но сразу показали впечатляющий результат — на прошлом этапе «Гран-при» в Канаде они заняли второе место, набрав наибольшее количество баллов в произвольной программе. Их медаль стала первой в истории страны.

В Анже повторить успех не удалось — лишь шестое место. При этом после короткой программы Чигирев заявлял, что они крайне довольны выступлением, которое получилось почти идеальным. Хотя после него спортсмены занимали только пятую строчку.

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«Сегодня почти показали свой максимум и очень довольны этим. Выступать на двух этапах подряд — это нормально, мы чувствовали, что хорошо подготовлены. Ощущения неплохие, но еще нужно будет посмотреть выступление на видео», — цитирует фигуриста Golden Skate.

А вот с произвольной программой ребята совсем не справились. Партнерша сначала завалила каскад, а затем дважды упала с выбросов. Да и Чигирев не блистал, поэтому итоговый результат закономерен.

Американский дуэт Алисы Ефимовой и Миши Митрофанова, также дебютировавший на «Гран-при» в таком составе, перед произвольной программой сохранял шансы на бронзу, однако ошибки похоронили все надежды на награды. Ребята остались только четвертыми. Интересно, что девушка до переезда в США уже несколько раз меняла спортивное гражданство. Бывшая россиянка также каталась за Финляндию и Германию, а теперь нашла партнера в Америке.

Фигуристы Никита Володин и Минерва Хазе
Фигуристы Никита Володин и Минерва Хазе.
Фото Reuters

У Володина с Хазе очередная победа

Куда успешнее в Анже выступил еще один бывший россиянин — Никита Володин. В паре с немкой Минервой Хазе он уверенно выиграл соревнования в спортивных парах. Дуэт лидировал и после короткой программы, и после произвольной.

25-летний фигурист катается с Хазе с сезона-2023/24 и на чемпионате мира в Монреале даже выиграл с ней бронзу.

«Это первое крупное соревнование в новом сезоне. После прошлого чемпионата мира мы уже подзабыли, каково это. Есть ощущение, что мы удержали все элементы и вдобавок смогли показать хореографию. В конце попытались дать волю эмоциям. Уровни были хорошими», — публикует слова Никиты Golden Skate.

Фигуристы Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо
Фигуристы Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо.
Фото AFP

Сенсация от Лопаревой

В танцах на льду золото тоже выиграла бывшая представительница России. 24-летняя Евгения Лопарева выступает в паре с французом Жоффре Бриссо шестой сезон, а в мае 2022-го она получила гражданство страны.

Дуэт после ритм-танца занимал вторую строчку, однако выиграл произвольный и смог вырваться на первое место, обойдя фаворитов турнира — призеров чемпионата мира Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, которые со своим прокатом не справились. Партнер упал на дорожке шагов, что для данного вида фигурного катания нечто из ряда вон выходящее.

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Лопарева и Бриссо после турнира были откровенно удивлены такому высокому месту. На прошлом этапе «Гран-при» в Канаде спортсмены выиграли только серебро.

«Мы готовились к тому, чтобы побороться за выступление на финале, поскольку он тоже будет во Франции, в Гренобле. Это должно было стать особенным опытом для нас. Сейчас даже не могу сказать больше, чувствую, что просто пока шокирована», — рассказала Лопарева «Матч ТВ».

Фигурное катание
Анастасия Губанова
Евгения Лопарева/Жоффри Бриссо
Екатерина Гейниш / Дмитрий Чигирев
Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин
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