Подопечные Тутберидзе скопипастили костюмы великих чемпионов? На чем поймали наших в Америке

Необычный выбор Анастасии Метелкиной и Луки Берулавы.

Фигурное катание. «Гран-при США»

Короткая программа

Женщины

1. Изабо Левито (США) — 68,43

2. Брэди Теннелл (США) — 66,99

3. Ринка Ватанабе (Япония) — 66,54

Пары

1. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 77,79

2. Элли Кэм/Дэниел О'Ши (США) — 70,66

3. Анастасия Метелкина/Лука Берулава (Грузия) — 68,64

Сразу оговоримся насчет «наших» в заголовке: не называть нашими уроженца Москвы Берулаву и Метелкину из Владимира, тренирующихся в России, язык не поворачивается.

И выступили парники, представляющие Грузию, в первый день «Гран-при США» неплохо. Особенно наглядно выглядят оценки паре Тутберидзе от судей: если представители Израиля и Грузии поставили их на второе место с баллами выше среднего, то, к примеру, бельгийцы и венгры отправили на четвертое. Нормальная борьба внутри судейского корпуса, которая есть на любых соревнованиях. В итоге третьи в паре баллов от хозяев-американцев. Хозяев турнира, а не в том смысле — ну вы поняли.

Анастасия Метелкина и Лука Берулава. Фото USA Today Sports

Выбор костюма

Но куда больше разговоров вызвала программа грузин. В дебюте она даже напоминает какой-нибудь ритм-танец на тему 1980-х — движения под Bronsky Beat действительно очень танцевальны и красиво вписаны в программу. В какой-то момент Метелкина и Берулава просто останавливаются и хлопают в ладоши, как на танцполе. Довольно свежо для парного катания и явно сделано даже не для западного, а вестернизированного потребителя, которого полно и в Японии и Корее.

Но костюмы... Сложно не увидеть здесь как минимум отсылки к французским танцорам Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону и их легендарной программе про аэробику. Если не сказать, что в случае Анастасии речь идет о копии.

Или же о покупке на Amazon.

Вообще в оммажах и тому подобном ничего зазорного нет — да и по французскому драматургу Польти все сюжеты уже выдуманы. Но будто здесь схожесть уж слишком очевидна и требует объяснения. Возможно, Метелкина и Берулава просто хотят танцевать как французы. Это многое бы объяснило. Еще бы очков прибавило. Интересно, что на энный год их пребывания на международной арене ни англоязычные комментаторы, ни дикторы в зале так и не научились произносить обе фамилии правильно — то МитИлкина, то БерУлава.

Возвращение «деревянной» американки

Но пока грузины третьи после короткой программы и бороться с американцами и японской парой не могут. Зато далее — сплошь россияне. Помимо Метелкиной и Берулавы, на четвертом месте венгры Павлова/Святченко, пятые — американцы Ефимова/Митрофанов, на последнем месте со своей партнершей Даниил Паркман из Санкт-Петербурга, который ранее катался за Грузию с Метелкиной. Все смешалось в доме Облонских.

У женщин из знаменательных событий стоит выделить возвращение Брэди Теннелл, которая с ходу заняла второе место в короткой программе женщин. Имея все возможности, чтобы стать первым номером среди американок, она их не реализовывала то из-за травм, то из-за... «деревянности». Вернуться на топ-турнир спустя год небытия — чисто голливудская история для Лас-Вегаса.

Изабо Левито. Фото USA Today Sports

Но настоящую голливудскую историю выдала другая американка, поклонница России Изабо Левито. В образе Одри Хепберн она собрала лучшую прессу.

— Мне кажется, что такое видение моего костюма определенно было от Одри Хепберн из фильма «Завтрак у Тиффани». Мне очень нравится наряжаться в Одри Хепберн и чувствовать себя кинозвездой. Очень нравится эта программа, я впервые выступаю с ней в этом сезоне и очень хочу продолжить кататься под эту музыку, — цитирует фигуристку сайт ISU.

Возможно, у доминирующей в мире Сакамото и доминирующей в Европе махами ногами Луны Хендрикс наконец появится достойная соперница из Америки, которую тренируют Юлия и Слава Кузнецовы.

А главная интрига вечера субботы — выход на лед пары Дэвис/Смолкин в танцевальном турнире, первый после перехода в лучшую школу мира в Монреале. При определенных обстоятельствах экс-россияне в присутствии Тутберидзе могут выигрывать в США. Начало — в 21.00 по московскому времени.