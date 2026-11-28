Четыре падения на двоих. Петросян и Горбачева остались без медалей Гран-при Японии

Золото завоевала кореянка Син Чжи А.

Российские фигуристки Алина Горбачева и Аделия Петросян заняли пятое и седьмое места соответственно на шестом, заключительном этапе серии Гран-при ISU сезона-2026/27 в Токио. Спортсменки допустили по два падения в произвольной программе. Победу одержала представительница Южной Кореи Син Чжи А, опередившая хозяйку льда Моне Тибу.

Фигурное катание. Гран-при Японии

Женщины. Итог

1. Син Чжи А (Южная Корея) — 219,02 (75,31 + 143,71)

2. Моне Тиба (Япония) — 214,57 (77,12 + 137,45)

3. Ю Ен (Южная Корея) — 199,99 (71,42+128,57)

4. Юна Аоки (Япония) — 198,98 (69,17 + 129,81)

5. Алина Горбачева (Россия) — 193,87 (71,48 + 122,39)

6. Мако Ямашита (Япония) — 190,85 (69,34 + 121,51)

7. Аделия Петросян (Россия) — 186,90 (65,28 + 121,62)

Дебют Горбачевой и проблемы Петросян

По итогам первого соревновательного дня обе россиянки сохраняли шансы на медаль. Причем в более выгодном положении неожиданно оказалась дебютантка международной серии Горбачева. Ученица Софьи Федченко чисто исполнила короткую программу, справившись в том числе с каскадом тройной лутц — тройной тулуп, и с результатом 71,48 расположилась на третьей строчке, уступив только Тибе и Син Чжи А.

А вот Петросян вновь столкнулась с проблемами. Трехкратная чемпионка России допустила грубую ошибку на тройном лутце, потеряла баллы на вращениях и оказалась лишь восьмой (65,28). Не помогло и присутствие в Токио тренера Инны Гончаренко, которая ранее пропустила выступления подопечной в США.

«Не понимаю, почему я не могу себя сама наконец настроить», — сказала Аделия журналистам в микст-зоне. При этом от третьего места фигуристку отделяли 6,20 балла — отыграть такое отставание в произвольной было тяжело, но реально.

В субботу Петросян решила рискнуть и пошла на четверной тулуп, с которого ранее падала на Олимпиаде в Милане, а также в начале месяца на этапе Гран-при России в Екатеринбурге. Приземлить прыжок не удалось и в этот раз. Кроме того, Аделия не устояла на ногах и на тройном сальхове.

Токийская публика поддержала россиянку, но допущенные ошибки не позволили ей рассчитывать на высокие оценки — в итоге лишь 121,62 балла за произвольную программу и 186,90 в сумме. После шестого места на Гран-при США — седьмое в Японии.

К сожалению, не справилась со своим прокатом и Горбачева. Алина напугала болельщиков еще в начале программы, упав во время исполнения твиззлов. Во второй половине выступления 19-летняя россиянка не устояла на приземлении каскада тройной лутц — тройной тулуп, а также коснулась рукой льда после двойного акселя в секвенции. Все вращения Горбачевой при этом получили максимальный четвертый уровень сложности, а дорожка шагов — третий.

За произвольную Алина заработала 122,39 балла, по сумме двух прокатов — 193,87. Сохранить за собой место на пьедестале не удалось: она стала пятой, пропустив вперед кореянку Ю Ен и японку Юну Аоки.

«Мне сейчас сложно оценивать обе программы и свои ощущения в целом, потому что я очень разочарована своей произвольной. На тренировках я каталась довольно хорошо, так что, вероятно, просто не смогла справиться с нервами. Особенно обидно оттого, что, по моим ощущениям, я потеряла очень много баллов», — приводит слова Горбачевой Golden Skate.

Фото Reuters

Тиба тоже упала

Не обошлось без сюрпризов и в борьбе за золото. Серебряный призер чемпионата мира-2026 Моне Тиба, которая давно приучила публику к своим стабильным прокатам, неожиданно упала с тройного риттбергера. С остальными прыжками японка справилась без грубых ошибок, однако техническая бригада пересмотрела ряд элементов. В итоге лидер первого соревновательного дня получила 137,45 балла за произвольную программу и 214,57 в сумме.

Этим воспользовалась Син Чжи А. Накануне 18-летняя кореянка обновила личный рекорд в короткой программе (75,31), а в субботу превзошла свое лучшее достижение и в произвольной (143,71). С результатом 219,02 балла она одержала победу, хотя на предыдущем этапе в Канаде была лишь шестой.

Примечательно, что даже золото в Токио не позволило Син Чжи А выйти в финал Гран-при. Не отобрались туда и Петросян с Горбачевой, правда, для последней такой итог был ожидаемым — она участвовала только в одном этапе серии.

Единственной российской участницей финала в женском одиночном катании станет Александра Трусова, завоевавшая серебряные медали на этапах в Китае и США. Решающие соревнования серии пройдут с 10 по 13 декабря в китайском Чунцине.