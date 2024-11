Кто удивил?

В Японии завершился очередной этап «Гран-при ISU» по фигурному катанию. Среди мужчин лучшим оказался Юма Кагияма, у женщин — Каори Сакамото. Золото в спортивных парах завоевал дуэт Анастасии Метелкиной и Луки Берулавы, в танцах — Мэдисон Чок и Эван Бейтс.

Гран-при Японии

Итоговое положение

Мужчины

1. Юма Кагияма (Япония) — 300,09

2. Даниэль Грассль (Италия) — 264,85

3. Тацуя Цубои (Япония) — 251,52

Женщины

1. Каори Сакамото (Япония) — 231,88

2. Моне Чиба (Япония) — 212,54

3. Юна Аоки (Япония) — 195,07

Пары

1. Анастасия Метелкина — Лука Берулава (Грузия) — 213,05

2. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония) — 209,45

3. Элли Кам — Дэнни О'Ши (США) — 194,44

Танцы на льду

1. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — 215,95

2. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США) — 198,97

3. Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва) — 195,52

Кагияма порвал всех

Золотую медаль у мужчин завоевал японец Кагияма, при этом он абсолютно не оставил шансов конкурентам. Суммарно Юма заработал 300,09 балла, из них 194,39 — в произвольной программе. Японец выступал под Romanza from Concertino for Guitar and Orchestra и исполнил три четверных прыжка и два тройных акселя. Правда, не обошлось без ошибок. На сальхове он упал.

«Я знал, что должен верить в себя. При исполнении сальхова не успел подготовиться к прыжку, поэтому не справился. Но я смог перестроиться и почувствовать ту уверенность, которая мне была нужна», — заявил Юма официальному сайт ISU.

Серебряную медаль выиграл экс-ученик Этери Тутберидзе Даниэль Грассль. Итальянец триумфально вернулся после года дисквалификации за допинг — после короткой программы он занимал только пятое место, но благодаря хорошему выступлению в произвольной (181,84 балла) с тремя четверными поднялся на второе.

«Эта медаль значит для меня очень много. Я приложил массу усилий. Не думал, что на первом «Гран-при» после такого перерыва без соревнований смогу выступить так хорошо. Я очень нервничал, но когда вышел на лед, я постарался подумать: «Просто делай то, ради чего ты работал, ты очень хорошо тренировался, нужно быть уверенным в себе», — сказал Даниэль.

Тройку сильнейших замкнул еще один представитель Страны восходящего солнца — Тацуя Цубои, проигравший Грасслю больше 13 баллов.

Каори Сакамото. Фото Global Look Press

Японки вновь забрали пьедестал

На домашнем «Гран-при» японские спортсмены просто обязаны были выступить мощно. Но если мужчины не дожали (Као Миура провалился, набрав всего 240,38 балла и заняв шестое место), то девушки выжгли все. Пьедестал в женском одиночном катании полностью остался за хозяйками этапа.

Золотую медаль выиграла Каори Сакамото — она набрала 231,88 очка, из которых 152,95 пришлись на произвольную программу. Трехкратная чемпионка мира, выступающая под All That Jazz, не стала рисковать и ограничилась в прокате двойным акселем и тройными. Этого оказалось достаточно для уверенной победы.

Каори не скрывала радость и волнение. «Вчера я так нервничала, мое тело дрожало. Однако сегодня я была спокойна. Это было хорошее чувство напряжения, я нервничала, но в хорошем смысле. У меня была та уверенность, с которой я могла наслаждаться собой. Я хотела увидеть на лицах зрителей и судей улыбки, и я сама старалась насладиться катанием. Финальная поза была немного шаткой, но я осталась так довольна своим выступлением, что моя радость выплеснулась наружу», — заявила Сакамото.

Занявшая второе место Моне Чиба, выступавшая под Ariana Concerto No. 1, получила несколько сбавок за недокруты. А выигравшая бронзовую медаль Юна Аоки провалила произвольную программу, заняв только пятое место. Но набранных ею баллов в первый день хватило для того, чтобы подняться на пьедестал.

Анастасия Метелкина и Лука Берулава. Фото Global Look Press

Метелкина и Берулава обошли японцев

В парном катании не обошлось без сенсации: золото забрала русско-грузинская пара Анастасия Метелкина и Лука Берулава. Дуэт выступил под A Necessary End, а программа включала в себя хорошие поддержки и вращения. Спортсмены допустили недочет только на секвенции. От судей они получили оценку 142,77 балла за произвольную и 213,05 — в сумме.

Для Метелкиной и Берулавы это первая золотая медаль на взрослом уровне — как и для Грузии. Ранее дуэт становился чемпионом мира среди юниоров, но теперь ребята подтвердили свой класс в борьбе с более серьезными соперниками.

«Я очень горжусь тем, что мы смогли завоевать первую золотую медаль в парном катании для Грузии, и я хочу поблагодарить нашу федерацию и всех наших тренеров. Мы работали не только физически, но и психологически, поскольку мы чувствуем: на соревнованиях только 30% — это физическая подготовка. Все зависит от головы», — заявил Берулава.

Японская пара Рику Миура и Рюичи Кихара стала только второй. Дуэт выступил под Adios, однако чисто выполнить все элементы не удалось, хотя и обошлось без падений. Поэтому, несмотря на лучший для себя результат в сезоне (137,55 балла), фигуристы суммарно набрали только 209,45 очка и заняли второе место.