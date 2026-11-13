Трусова едет за финалом, Петросян постарается ей помешать. Сделают ли россиянки медальный дубль в США?

В Эверетте Трусова может оформить настоящее возвращение в мировой топ после рождения ребенка и допуска.

О небольшом 100-тысячном городке Эверетте на северо-западе США не то чтобы много можно рассказать... Стоят авианосцы США, выборы только что в одну калитку выиграли демократы... Но в ближайшие выходные он станет главным в мировом фигурном катании — здесь пройдет четвертый этап серии Гран-при, Skate America. И в каждом из видов россиянам будет на что посмотреть, а название арены вообще связано с индейской легендой.

Задачи Трусовой и Петросян

Для начала — коротко об арене. Она называется «Ангел Ветров» (вдохновлялись Плющенко, видимо). Ангел Ветров — дух местных индейцев стиллагуамиш, следящий за ними с соседней горы Пилчук. Причем, согласно некоторым данным, это бабушка Че-Че-Йел, бывшая в XIX веке лидером местной общины. «Ангел Ветров» — так называется местное казино. Их активно открывают индейцы в резервациях, чтобы заработать на самоуправление. Оно и заключило спонсорский контракт с ареной.

В гостях у индейцев выступят две россиянки: Александра Трусова (Игнатова) и Аделия Петросян.

Для Трусовой американский этап станет шансом гарантировать себе выход в финал Гран-при. После второго места в Китае для отбора должно хватить даже третьего места в США — компьютер оценивает в таком случае вероятность попадания в топ-6 в 90 процентов. И даже при четвертой позиции ChatGPT дает 70 процентов на положительный исход. Многое, конечно, зависит от конкретного распределения мест между другими претендентками — Тибой, Петрыкиной, Левито, Хэ Ин Ли. И... Петросян, конечно. Она прямая конкурентка Трусовой. У Аделии только первый этап из двух, через две недели будет еще один шанс — в Японии. Но, конечно, надо ковать железо, пока горячо.

Правда, горячо оно как раз у Трусовой — Александра подходит к турниру после серебра в Китае и чистого четверного лутца. Петросян — после четвертого места на российском этапе с двумя падениями. На международной арене она в этом году набирала 204,16, и это больше, чем в Екатеринбурге. Нужно сделать заметный скачок вперед.

Ами Накаи. Фото Reuters

Кто соперницы?

При этом состав в США получился довольно благоприятным для россиянок. Олимпийская чемпионка Алиса Лью и Эмбер Гленн снялись, а главным препятствием на пути к золоту теперь выглядит призерка Олимпиады из Японии Ами Накаи, которая уже выиграла этап во Франции.

В Шэньчжэне Александра набрала 221,27 балла и проиграла японке Моне Чиба всего 3,21. Ее четверной оказался единственным в женском турнире, правда, соперницы имеют преимущество в короткой за счет акселя (в Китае его не смог никто реализовать, Губанова и Тиба выиграли за счет компонентов).

18-летняя Ами Накаи победила на Гран-при Франции с результатом 219,74 балла, то есть результаты очень близки. Хотя Накаи в прошлом сезоне набирала и больше 227 баллов, а Трусова совсем недавно получила 226,01 на Мемориале Дениса Тена.

Что касается второй представительницы России, то для Аделии вероятный сценарий — борьба за бронзу с целой толпой равных соперниц, и будет идеально, если ее удастся зацепить. Есть компонентная Софья Самоделкина, которая на Олимпиаде стала 10-й, то есть была очень недалеко от бывшей соотечественницы. Кореянки Ю Ён и особенно Ким Ю Чжэ могут удивить тройным акселем, пробовала ультра-си и японка Рино Мацуике. Все они способны пробить отметку 200+ баллов — все зависит от судейской бригады.

Пока подопечной Инны Гончаренко не получается найти себя в этом сезоне. Вроде бы короткая программа на Гран-при России «Золото Урала» получилась близко к идеалу, но выпала произвольная, а оказаться без медалей ниже Златы Бури участнице Олимпиады-2026 точно неприятно. Кстати, в США Петросян отправилась без своего тренера.

Еще одно обстоятельство — и Александра, и Аделия будут выступать второй уик-энд подряд. Одна летела из сравнительно недалекого Китая, другая — из Екатеринбурга. При всех достижениях современной медицины восстановление может вызвать у россиянок проблемы. Но, к сожалению, таковы реалии нынешнего сезона.

Илья Малинин. Фото Getty Images

Возвращение Малинина

Есть на что посмотреть и в других видах. В мужском турнире возвращается Илья Малинин — он много публично рефлексировал по поводу поражения на Олимпиаде, но неизвестно, какие сделаны выводы и будет ли теперь меньше медиаактивности. Трехкратный чемпион мира и олимпийский чемпион в команде выступает против итальянца Даниэля Грассля, японца Соты Ямамото, эстонца Александра Селевко. Здесь же и вечный «король компонентов» из США Джейсон Браун.

Отдельно стоит отметить петербуржца Георгия Рештенко, который представляет Чехию. Бронзовый призер чемпионата Европы-2026 на этапе Гран-при Канады стал лишь седьмым с результатом 216,94 балла. В США ему придется существенно прибавить, чтобы претендовать на пьедестал.

В парном катании тоже есть наши люди. Уроженец Санкт-Петербурга Никита Володин вместе с Минервой Фабьенн Хазе представляет Германию. В марте они выиграли чемпионат мира с суммой 228,33 балла, а несколькими неделями ранее стали бронзовыми призерами Олимпиады. Их соперники — коренные американцы Алиса Ефимова и Миша Митрофанов.

И в танцах в списке участников несколько людей с русскими корнями — так, за победу будут бороться Евгения Лопарева и Жоффри Бриссо (Франция), уроженец Волжского Артем Маркелов с Лиа Несет (США), а их соперники — американцы Эмилия Зингас/Вадим Колесник (последний — из Харькова).

Предварительный состав участников

Женщины: Александра Трусова (Россия), Аделия Петросян (Россия), Сара-Мод Дюпюи (Канада), Рино Мацуике (Япония), Ами Накаи (Япония), Софья Самоделкина (Казахстан), Ким Ю Чжэ (Южная Корея), Ю Ен (Южная Корея), А Сон Ен (Южная Корея), Алекса Гаспаротто (США), Логан Хигасэ-Чен (США), Софи Джолин фон Фельтен (США).

Мужчины: Алекса Ракич (Канада), Георгий Рештенко (Чехия), Александр Селевко (Эстония), Тамир Куперман (Израиль), Даниэль Грассль (Италия), Николай Мемола (Италия), Сота Ямамото (Япония), Донован Каррильо (Мексика), Лукас Бричги (Швейцария), Джейсон Браун (США), Илья Малинин (США), Даниэль Мартынов (США).

Пары: Ава Кемп/Йонатан Елизаров (Канада), Орели Фола/Тео Белль (Франция), Минерва Фабьенн Хазе/Никита Володин (Германия), Оксана Вуйямо/Том Бувар (Швейцария), София Голиченко/Артем Даренский (Украина), Алиса Ефимова/Миша Митрофанов (США), Кэти Макбет/Балаж Надь (США), Одри Шин/Спенсер Акира Хоу (США).

Танцы: Холли Харрис/Джейсон Чан (Австралия), Катержина Мразкова/Даниэль Мразек (Чехия), София Валь/Асаф Казимов (Испания), Наташа Лагуж/Арно Каффа (Франция), Евгения Лопарева/Жоффре Бриссо (Франция), Ноэми Мария Тали/Ноа Лафорнара (Италия), Ирина Подгайная/Артем Коваль (Украина), Эмилия Зингас/Вадим Колесник (США), Лиа Несет/Артем Маркелов (США), Катарина Вулфкостин/Дмитрий Царевский (США).

Расписание турнира

Время московское.

14 ноября, суббота

06:00. Мужчины, короткая программа

07:50. Пары, короткая программа

15 ноября, воскресенье

01:00. Танцы на льду, ритм-танец

02:40. Женщины, короткая программа

05:25. Мужчины, произвольная программа

07:34. Пары, произвольная программа

22:10. Танцы на льду, произвольный танец

16 ноября, понедельник

00:05. Женщины, произвольная программа

Прямые трансляции Skate America в России покажет онлайн-кинотеатр Okko