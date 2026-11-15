Малинин дал шанс себя обыграть в Америке. Никто не воспользовался

Американский фигурист проиграл произвольную программу, но удержался наверху.

Фигурное катание. Гран-при США. Мужчины. Итог

1. Илья Малинин (США) — 284,31

2. Даниэль Грассль (Италия) — 274,73

3. Тамир Куперман (Израиль) — 248,55

В воскресенье утром у российских болельщиков главное дело — покритиковать разрыв между Ами Накаи (82,20) и Александрой Трусовой (74,24), хотя когда-то россиянки с тройным акселем точно так же привозили всем в короткой программе на крупных турнирах.

У американских болельщиков есть свой повод поахать — Илья Малинин проиграл произвольную программу на Гран-при США и показал второй с конца результат для себя с осени 2023-го (худший, разумеется, Олимпиада). Если бы ему не повезло среди соперников встретить японцев посильнее, или россиян, или даже Михаила Шайдорова — Малинин бы проиграл. В финал, впрочем, он прошел бы и со вторым местом, но об эпохе доминирования Ильи, которая продолжалась до 2026 года, придется забыть.

Поддавки от конкурентов

Все-таки за исключением Олимпиады, где у Малинина случился сбой, он выиграл все турниры за три года, набирая за 300 баллов. Даже на чемпионате мира после Олимпиады он был недостижим. Фактически в течение нескольких лет все мужчины-фигуристы выходили с настроением бороться за серебро, то есть быть первыми среди проигравших. Юма Кагияма мог побыть лидером после короткой программы.

Гран-при США показал нового Малинина — человека. Илья и сам пытается изменить подход к катанию: меньше концентрироваться на количестве четверных и больше — на впечатлении, которое оставляет программа. Но это не обязательно значит падение оценок и потерю мест.

В произвольной под музыку из мультсериала «Голубоглазый самурай» Илья обошелся без своего фирменного четверного акселя, хотя на тренировках перед турниром исполнял этот прыжок.

Но теперь выпал еще более привычный козырь — четверной флип. Малинин с него всегда начинает — и обычно получает что-то в районе 15 баллов. Но тут допустил ошибку на приземлении и потерял 2,20 балла по GOE. Но затем уверенно исполнил тройной аксель и четверной тулуп, получив за последний солидную надбавку.

Самым дорогим элементом стала секвенция из четверного лутца, тройного акселя и двойного акселя во второй половине программы — 25,24 балла. Однако и во второй половине без помарок не обошлось: на четверном сальхове техническая бригада зафиксировала приземление в четверть оборота, а судьи поставили отрицательные оценки. Да и каскад тройной лутц + двойной тулуп в концовке выглядел скорее чем-то с юниорских чемпионатов США.

За произвольную Малинин получил 187,57 балла. Для фигуриста, который в декабре 2025 года установил мировой рекорд в произвольной с результатом 238,24 балла, цифры довольно скромные.

Зато заметен прогресс в другом направлении. За компоненты Илья зарабатывает намного больше — кто-то критикует судей за излишнюю лояльность (и это все-таки домашний этап), но, по крайней мере, усилия американца нельзя не заметить. Еще бы замечали судьи усилия Евгения Семененко и Владислава Дикиджи...

Даниэль Грассль. Фото Getty Images

Сенсация

Главным героем произвольной стал Даниэль Грассль. Итальянец, занимавший после короткой только четвертое место, начал выступление с трех четверных подряд: лутца, флипа и риттбергера. В результате за технику он заработал 104,53 балла — почти на пять больше Малинина, и выиграл произвольную программу.

Но если серебро Грассля еще можно было предсказать, то бронзовая медаль Тамира Купермана стала настоящей неожиданностью. Представитель Израиля приехал в Эверетт дебютантом взрослой серии Гран-при, а после короткой располагался лишь на седьмой позиции.

Однако в произвольной 21-летний фигурист пошел на серьезный технический риск. В его программе значились сразу четыре четверных: лутц, сальхов и два тулупа. На лутце и первом тулупе, исполненном в каскаде, возникли ошибки, зато остальные сложные прыжки принесли положительные оценки. Всего 2,82 балла ему уступил опытнейший Джейсон Браун. В этом году что в российской, что в международной серии Гран-при много сенсаций.

Следующая проверка Малинина состоится 27-29 ноября на этапе NHK Trophy в Японии. Там его соперниками станут Владислав Дикиджи и Петр Гуменник — смеем надеяться, они не оставят потенциальные ошибки Малинина безнаказанными.