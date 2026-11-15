Фигурное катание
Гран-при
Статьи
Общий зачет Календарь Новости Все материалы Медальный зачет
Спортсмены
Команды
Уведомления
Главная
Фигурное катание
Гран-при
Гран-при США по фигурному катанию 2026: итоги и обзор мужского турнира 15 ноября

Малинин дал шанс себя обыграть в Америке. Никто не воспользовался

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Илья Малинин.
Фото Getty Images
Американский фигурист проиграл произвольную программу, но удержался наверху.

Фигурное катание. Гран-при США. Мужчины. Итог
1. Илья Малинин (США) — 284,31
2. Даниэль Грассль (Италия) — 274,73
3. Тамир Куперман (Израиль) — 248,55

В воскресенье утром у российских болельщиков главное дело — покритиковать разрыв между Ами Накаи (82,20) и Александрой Трусовой (74,24), хотя когда-то россиянки с тройным акселем точно так же привозили всем в короткой программе на крупных турнирах.

У американских болельщиков есть свой повод поахать — Илья Малинин проиграл произвольную программу на Гран-при США и показал второй с конца результат для себя с осени 2023-го (худший, разумеется, Олимпиада). Если бы ему не повезло среди соперников встретить японцев посильнее, или россиян, или даже Михаила Шайдорова — Малинин бы проиграл. В финал, впрочем, он прошел бы и со вторым местом, но об эпохе доминирования Ильи, которая продолжалась до 2026 года, придется забыть.

Поддавки от конкурентов

Все-таки за исключением Олимпиады, где у Малинина случился сбой, он выиграл все турниры за три года, набирая за 300 баллов. Даже на чемпионате мира после Олимпиады он был недостижим. Фактически в течение нескольких лет все мужчины-фигуристы выходили с настроением бороться за серебро, то есть быть первыми среди проигравших. Юма Кагияма мог побыть лидером после короткой программы.

Гран-при США показал нового Малинина — человека. Илья и сам пытается изменить подход к катанию: меньше концентрироваться на количестве четверных и больше — на впечатлении, которое оставляет программа. Но это не обязательно значит падение оценок и потерю мест.

В произвольной под музыку из мультсериала «Голубоглазый самурай» Илья обошелся без своего фирменного четверного акселя, хотя на тренировках перед турниром исполнял этот прыжок.

Но теперь выпал еще более привычный козырь — четверной флип. Малинин с него всегда начинает — и обычно получает что-то в районе 15 баллов. Но тут допустил ошибку на приземлении и потерял 2,20 балла по GOE. Но затем уверенно исполнил тройной аксель и четверной тулуп, получив за последний солидную надбавку.

Илья Малинин. Малинин вернулся. Показал душераздирающую программу, но заочно проиграл россиянам

Самым дорогим элементом стала секвенция из четверного лутца, тройного акселя и двойного акселя во второй половине программы — 25,24 балла. Однако и во второй половине без помарок не обошлось: на четверном сальхове техническая бригада зафиксировала приземление в четверть оборота, а судьи поставили отрицательные оценки. Да и каскад тройной лутц + двойной тулуп в концовке выглядел скорее чем-то с юниорских чемпионатов США.

За произвольную Малинин получил 187,57 балла. Для фигуриста, который в декабре 2025 года установил мировой рекорд в произвольной с результатом 238,24 балла, цифры довольно скромные.

Зато заметен прогресс в другом направлении. За компоненты Илья зарабатывает намного больше — кто-то критикует судей за излишнюю лояльность (и это все-таки домашний этап), но, по крайней мере, усилия американца нельзя не заметить. Еще бы замечали судьи усилия Евгения Семененко и Владислава Дикиджи...

Даниэль Грассль.
Фото Getty Images

Сенсация

Главным героем произвольной стал Даниэль Грассль. Итальянец, занимавший после короткой только четвертое место, начал выступление с трех четверных подряд: лутца, флипа и риттбергера. В результате за технику он заработал 104,53 балла — почти на пять больше Малинина, и выиграл произвольную программу.

Но если серебро Грассля еще можно было предсказать, то бронзовая медаль Тамира Купермана стала настоящей неожиданностью. Представитель Израиля приехал в Эверетт дебютантом взрослой серии Гран-при, а после короткой располагался лишь на седьмой позиции.

Александра Трусова. «Сложно что-то наработать за четыре дня»: Трусова чисто откатала в США, но уступила Накаи

Однако в произвольной 21-летний фигурист пошел на серьезный технический риск. В его программе значились сразу четыре четверных: лутц, сальхов и два тулупа. На лутце и первом тулупе, исполненном в каскаде, возникли ошибки, зато остальные сложные прыжки принесли положительные оценки. Всего 2,82 балла ему уступил опытнейший Джейсон Браун. В этом году что в российской, что в международной серии Гран-при много сенсаций.

Следующая проверка Малинина состоится 27-29 ноября на этапе NHK Trophy в Японии. Там его соперниками станут Владислав Дикиджи и Петр Гуменник — смеем надеяться, они не оставят потенциальные ошибки Малинина безнаказанными.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Даниэль Грассль
Илья Малинин
Фигурное катание
Читайте также
RAF Абу-Даби-2026: основная информация о турнире
Глушенков: не стать вторым Кокориным
Заменим Норвегию? Сыграем «американским» составом? Пройдем группу на «технарях»? Что известно об участии России на МЧМ по хоккею
Популярное видео
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Экскурсия по академии с Плющенко
Экскурсия по академии с Плющенко
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Сложно что-то наработать за четыре дня»: Трусова чисто откатала в США, но уступила Накаи
Новости
RSS RSS
Все новости