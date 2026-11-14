Гран-при США по фигурному катанию 2026: где смотреть в России, расписание трансляций

Александра Трусова и Аделия Петросян выступят на Skate America.

Гран-при США по фигурному катанию (Skate America) проходит с 14 по 16 ноября в Эверетте (штат Вашингтон, США). Турнир стал четвертым этапом международной серии Гран-при ISU сезона-2026/2027. В женском одиночном катании выступят две российские фигуристки — Александра Трусова (Игнатова) и Аделия Петросян. Рассказываем, где смотреть прямые трансляции Гран-при США в России, можно ли посмотреть соревнования бесплатно, во сколько выйдут на лед россиянки и где узнать результаты.

Где смотреть Гран-при США по фигурному катанию в России

Официальным вещателем Гран-при США по фигурному катанию — 2026 на территории России является онлайн-кинотеатр Okko. Сервис обладает правами на показ международной серии Гран-при ISU сезона-2026/2027.

Для просмотра необходимо открыть спортивный раздел Okko, выбрать фигурное катание и найти четвертый этап серии — Skate America 2026. Трансляции доступны по платной подписке.

Илья Малинин. Фото Getty Images

Можно ли смотреть Гран-при США по фигурному катанию бесплатно

Бесплатной прямой трансляции турнира Skate America на территории России не будет. Основным способом просмотра соревнований остается онлайн-кинотеатр Okko, где показ международной серии Гран-при ISU осуществляется по подписке.

Бесплатно следить за ходом соревнований можно с помощью онлайн-табло Международного союза конькобежцев (ISU). На официальном сайте публикуются стартовые протоколы, результаты коротких и произвольных программ, оценки судей и итоговые места участников.

Также новости Гран-при США, результаты российских фигуристок и основные события турнира доступны на сайте «СЭ» в разделе Гран-при.

Аделия Петросян. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Будет ли трансляция Гран-при США на YouTube ISU

Международный союз конькобежцев организует прямые трансляции Гран-при США — 2026 на официальном YouTube-канале ISU Skating. Однако доступ к эфиру зависит от страны зрителя и действующих телевизионных соглашений. В России прямой эфир Skate America на YouTube ISU официально недоступен из-за территориальных ограничений.

Расписание трансляций Гран-при США 14-16 ноября

Гран-при США по фигурному катанию — 2026 состоится на арене Angel of the Winds Arena в Эверетте. Из-за разницы во времени с Москвой в 11 часов первые прокаты начнутся утром 14 ноября, а заключительные соревнования пройдут в ночь на 16 ноября.

Расписание трансляций Гран-при США 2026 года (время московское):

14 ноября, суббота (уже состоялись)

06.03. Мужчины. Короткая программа.

07.50. Спортивные пары. Короткая программа.

15 ноября, воскресенье

01.03. Танцы на льду. Ритм-танец.

02.42. Женщины. Короткая программа.

05.25. Мужчины. Произвольная программа.

07.34. Спортивные пары. Произвольная программа.

22.10. Танцы на льду. Произвольный танец.

16 ноября, понедельник

00.05. Женщины. Произвольная программа.

В женском одиночном катании главными событиями для российских болельщиков станут прокаты Александры Трусовой и Аделии Петросян. Также внимание зрителей привлечет мужской турнир, в котором выступает американец Илья Малинин.

Александра Игнатова (Трусова). Фото Федор Успенский, «СЭ»

Когда выступят российские фигуристы на Гран-при США

На Гран-при США по фигурному катанию — 2026 выступят две представительницы России — Александра Трусова (Игнатова) и Аделия Петросян. Обе спортсменки заявлены в качестве индивидуальных нейтральных атлетов (AIN).

Согласно официальному стартовому протоколу ISU, россиянки представят короткие программы 15 ноября в первой разминке.

Время выхода российских фигуристок на лед 15 ноября (московское):

03.08 — Аделия Петросян. Четвертый стартовый номер.

03.14 — Александра Трусова (Игнатова). Пятый стартовый номер.

Для Александры этот турнир станет вторым этапом международной серии Гран-при в сезоне-2026/2027. Неделей ранее она завоевала серебряную медаль на соревнованиях в Китае.

Аделия Петросян дебютирует во взрослой серии Гран-при ISU. Трехкратная чемпионка России получила приглашение на американский этап после возобновления допуска российских фигуристов к международным соревнованиям.

Произвольную программу женщины представят 16 ноября с 00.05 по московскому времени. Точное время выхода Трусовой и Петросян на лед станет известно после завершения короткой программы, когда будет определен стартовый порядок заключительного дня.

Ами Накаи. Фото Global Look Press

Где смотреть результаты Гран-при США — 2026

Официальные результаты Гран-при США по фигурному катанию — 2026 публикуются на сайте Международного союза конькобежцев. На странице турнира доступны стартовые протоколы, оценки судей, промежуточные результаты коротких программ, итоговые места и подробная техническая информация о выступлениях спортсменов.

Результаты обновляются по мере завершения прокатов. После короткой программы можно узнать промежуточное положение участников, а после произвольной — окончательное распределение мест.