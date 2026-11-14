Малинин вернулся. Показал душераздирающую программу, но заочно проиграл россиянам

Илья Малинин выиграл короткую программу на Гран-при США, но набрал меньше 100 баллов.

Фигурное катание. Гран-при США

Мужчины. Короткая программа

1. Илья Малинин (США) — 96,74

2. Сота Ямамото (Япония) — 91,29

3. Донован Каррильо (Мексика) — 86,49

Пары. Короткая программа

1. Минерва Фабьен Хазе/Никита Володин (Германия) — 72,71

2. Алиса Ефимова/Миша Митрофанов (США) — 71,85

3. Оксана Вуйамо/Том Бувар (Швейцария) — 70,63

21-летний американский фигурист русского происхождения Илья Малинин явил себя миру впервые после олимпийского сезона и рефлексии по поводу поражения в Милане. Технически звездный одиночник не убедил, но выбор программы и само катание свидетельствуют о большой перестройке.

Слабее россиян

Малинин набрал 96,74 — не его баллы в короткой программе. Начал с коронного флипа, за который получил космические +4,40 надбавки. Затем с запасом прыгнул тройной аксель — пока без четверного. Но сорвал заключительный каскад — на четверном лутце серьезный недокрут, тулуп не получился, как итог -4,60 балла за элемент, где можно набрать столько же в плюсе. После выхода со льда с отцом-тренером Романом Скорняковым по-русски обсудили — была ошибка на разбеге.

При том что Малинину щедро поставили компоненты — 44,74. Это больше, чем у Джейсона Брауна! Смена эпохи. Конечно, и Браун постарел, и Малинин изменился... Но сложно отделаться от ощущения, что на домашней арене программе о гибели американских фигуристов невозможно было поставить мало. Как номерам про войну в «Ледниковом периоде» нельзя не поставить 12,00.

Но 96,74 — это лишь пятое место предыдущего этапа Гран-при в Китае, где больше набрали Евгений Семененко и Владислав Дикиджи. Как тут не броситься заголовком, что россияне уже обыгрывают Малинина. Правда, пока только в короткой программе.

Никто из соперников воспользоваться ошибкой американца не смог — ближайший преследователь японец Ямамото в пяти баллах, а Каррильо прожил уникальный день для мексиканских зимних видов спорта — получил малую бронзу Гран-при, опередив на 0,01 балла Даниэля Грассля.

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Изменения

В межсезонье Малинин многое изменил в тренировочном процессе и жизни вообще. Он ограничил общение с прессой, с его сайта пропал контакт агента Ари Закаряна, что привело к слухам о прекращении их активного сотрудничества, завел свой YouTube-канал, то есть старается общаться с аудиторией напрямую.

К этому сезону Илья тоже подходил отдохнувшим — не вышел на серию «челленджеров», а дебютировал лишь в ноябре (а первоначально вообще думал годик пропустить). В интервью, которые он все же дает, говорил о меньшей зацикленности на результатах.

При этом отказа от амбиций в прыжках нет — наоборот, Малинин экспериментирует, старается максимально насытить программы и сделать их сложными как технически, так и артистически. Перед турниром он заявил, что несколько лет назад просто не смог бы исполнить новые постановки.

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Программа

Новая короткая программа была исполнена под Cantata Memoria Карла Дженкинса и посвящена погибшим в авиакатастрофе 29 января 2025 года американским фигуристам (среди которых было несколько русских чемпионов, в том числе родители Максима Наумова — Евгения Шишкова и Вадим Наумов). Тогда погибли все 67 человек, находившиеся на двух столкнувшихся воздушных судах.

Но сама музыка написана о другом событии — о трагедии в валлийской деревне Аберфане 1966 года, когда огромная масса отходов угледобычи обрушилась на жилые дома и начальную школу. Смерть приняли 144 человека, из них 116 детей.

В предыдущие сезоны Малинин часто строил свои образы вокруг силы, борьбы и преодоления препятствий. Произвольная, вероятно, будет как раз про это — «Голубоглазый Самурай». А в «Кантате» Малинин скорее передает переживание общей утраты. Первое движение — взмах руками, словно крыльями.

В любом случае на такого Малинина будет интересно смотреть в ближайшие полгода. И, что приятно, россияне на его фоне конкурентоспособны. Уже через неделю в Японии Илья встретится лицом к лицу с Владиславом Дикиджи.