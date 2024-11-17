Экс-россияне опять на пьедестале под чужим флагом, а в одиночках доминируют японцы. Чем завершился этап «Гран-при Финляндии»

Мария Павлова и Алексей Святченко взяли серебро в парах.

В Хельсинки завершился пятый этап «Гран-при». Как и в Японии, на пьедестале вновь оказались бывшие россияне — Мария Павлова и Алексей Святченко, выступающие за Венгрию, взяли серебро в парном катании. А японцы продолжают доминировать в одиночном катании: как в мужском, так и в женском.

«Гран-при Финляндии»

Женщины

1. Хана Йосида (Япония) — 199,46

2. Рино Мацуике (Япония) — 199,20

3. Лара Наки Гутманн (Италия) — 198,49

Мужчины

1. Юма Кагияма (Япония) — 263,09

2. Кевин Аймо (Франция) — 259,15

3. Даниэль Грассль (Италия) — 258,55

Спортивные пары

1. Деанна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (Канада) — 207,44

2. Мария Павлова/Алексей Святченко (Венгрия) — 184,21

3. Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 181,59

Танцы

1. Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 203,22

2. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 200,79

3. Юлия Турккила/Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 196,60

Итальянцы провалились в произвольной

Павлова и Святченко без серьезных ошибок откатали короткую программу — за выступление под композицию «Sex Bomb» пара набрала 61,29 балла и расположилась на третьей строчке с небольшим отставанием от второго места. Выбор необычной песни Мария объяснила так: «Музыка была идеей моего партнера, и наши тренеры поначалу были не в восторге. Мы решили попробовать сделать что-то новое. Никто не катался под эту музыку в конкурсной программе. Нам нравится, как получилось».

В произвольной Павлова и Святченко набрали 122,92 балла — в сумме получилось 184,21. Результат позволил занять итоговое второе место. Правда, произошло это во многом благодаря ошибкам соперников. Ставшие третьими итальянцы Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини претендовали на серебро, но из-за падения на параллельном тройном сальхове не удержали свои позиции.

Золото на «Гран-при Финляндии» завоевали канадцы Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам — они набрали 207,44 балла. Впрочем, и их катание было небезупречно.

Примечательно, что Павлова и Святченко, ныне выступающие за Венгрию, не первые экс-россияне, взошедшие на пьедестал за последнее время. Неделю назад на «Гран-при Японии» золотые медали завоевала пара Анастасии Метелкиной и Луки Берулавы, представляющая Грузию. Они набрали 213,05 балла.

Фигурист Юма Кагияма. Фото Global Look Press

У Кагиямы опять золото

Юма Кагияма продолжает разрывать — на прошлой неделе японец взял золотую медаль в одиночном катании на домашнем «Гран-при», теперь он повторил успех в Финляндии. Но его победа не была так убедительна, как в Японии, — в произвольной программе спортсмен занял только пятое место («бабочка» на флипе, ошибка на тройном акселе), а в сумме набрал всего 263,09. На прошлой неделе он добился результата в 300,09 балла.

«Для меня все прошло не очень хорошо, но я буду упорно работать и совершенствоваться, чтобы в следующий раз выступить лучше. Моя цель на сезон — выигрывать все турниры, в которых я участвую. Национальные и все остальные соревнования. Я очень не хочу, чтобы ошибки в произвольной повторялись», — сказал японец.

Вторым у мужчин стал француз Кевин Аймоз (259,15), а бронзу выиграл Даниэль Грассль (258,55). Для итальянца медаль стала второй после возвращения — он год был отстранен от соревнований. В Японии он завоевал серебро.

Фигуристка Хана Йосида. Фото Global Look Press

Йосида обыграла соотечественницу

С турнира в Финляндии перед самым стартом снялись бельгийка Луна Хендрикс и американка Изабо Левито. В их отсутствие очную дуэль вновь устроили японки — Рино Мацуике и Хана Йосида На этапе «Гран-при Канады» сильнее оказалась первая, на этот раз — вторая. Причем разрыв между девушками минимальный — 0,26 балла. Бронза у итальянки Лары Наки Гутманн (198,49).

Надо отметить, что на этот раз Йосида попыталась исполнить тройной аксель, но упала на элементе «ультра-си», из-за чего выглядела расстроенной.

«Конечно, я рада победе. Но очень хотелось выполнить тройной аксель. Мне еще есть куда расти. Но я довольна, что не сдалась в последнюю секунду и сохранила золотую медаль», — сказала Хана.

Фигуристы Лайла Фир и Льюис Гибсон. Фото Chris Jones-Imagn Images, USA Today Sports

Фир и Гибсон обошли канадцев

В танцах на льду лучшими стали британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон, набрав в сумме 203,22 балла. Они сумели обойти лидировавших после ритм-танца канадцев Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (200,79).

Причем двукратные серебряные призеры чемпионата Европы до старта турнира вообще сомневались, смогут ли выступить. На тренировке в пятницу Гибсон случайно задел партнершу, повредив ей ногу.

«Мы не рассчитали время вращения в твизлах и столкнулись друг с другом, это сбило меня с ног. Боль была от удара ногой, но мне очень повезло, что это оказался не конек», — рассказала спортсменка.

Тройку сильнейших дома замкнул финский дуэт Юлия Турккила/Маттиас Верслуйс. Как отметил партнер, дома фигуристам помогли трибуны.