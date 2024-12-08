Малинин выиграл финал «Гран-при». Бросил вызов самому себе, заявив семь квадов

На пьедестал вместе с фигуристом из США также забрались два японца.

Фигурное катание. «Гран-при ISU». Финал

Мужчины

1. Илья Малинин (США) — 292,12 балла

2. Юма Кагияма (Япония) — 281,78

3. Сун Сато (Япония) — 270,82

4. Даниэль Грассль (Италия) — 254,96

5. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 253,75

Американский фигурист с русскими корнями Илья Малинин выиграл финальный этап «Гран-при ISU» в одиночном катании. Соревнования прошли во французском Гренобле.

Проиграл произвольную

Илья лидировал после короткой программы, а на произвольной решил рискнуть, заявив семь квадов. Он прыгнул четверные флип и аксель, упал с лутца, затем исполнил риттбергер, лутц (в каскаде с тройным сальховом), тулуп (в каскаде с тройным тулупом) и сальхов (секвенция с тройным акселем). И сделал сальто назад во время проката.

Судьи поставили Малинину недокруты на каждом из квадов. 20-летний американец получил 186,69 балла за программу и уступил Юме Кагияме (188,29). При этом Илья все равно одержал итоговую победу, набрав 292,12 в сумме. Он выиграл финал «Гран-при» во втором сезоне подряд.

По словам фигуриста, он откатал тестовую программу, бросив вызов самому себе.

«Я не концентрируюсь на этом (второй сумме баллов в произвольной. — Прим. «СЭ»), у меня была задача попробовать сделать это сегодня, я сам себе поставил такую цель... Готовясь к финалу «Гран-при», я хотел показать все, над чем я работал, добавить в артистизме. Я очень горжусь тем, что так исполнил свою программу. Это был вызов самому себе», — цитирует Малинина matchtv.ru.

Сун Сато и Юма Кагияма. Фото Reuters

Два японца на пьедестале

Юма Кагияма, занявший итоговое второе место, начал произвольную с квад-флипа, а затем «бабочкой» на четверном сальхове лишил себя возможности побороться за золотую медаль. Для заявки на победу ему нужно было выдавать идеальный прокат, но этого не произошло. Ближе к финалу Кагияма промахнулся еще и мимо каскада с риттбергером, скрутив лишь два оборота.

Обладатель бронзы Сун Сато в целом откатал ровно. Но его единственной ошибкой стало падение с четверного флипа из-за большого недокрута — этот же элемент две недели назад чуть не оставил его без золота на этапе «Гран-при» в Китае.

Шайдоров — в топ-5 и получил похвалу от Малинина

Вернувшийся после допинговой дисквалификации итальянец Даниэль Грассль восстановил почти весь арсенал четверных и выдал визуально сильный прокат, но выше итоговой четвертой строчки прыгнуть не смог.

Топ-5 замкнул Михаил Шайдоров, который перед произвольной анонсировал уникальный каскад из тройного акселя и четверного сальхова через ойлер. Блестящего проката представителю Казахстана показать не удалось: падение на квад-лутце, несколько неуверенных выездов и потерянные уровни на вращениях и дорожке шагов — все это повлияло на оценку судей.

Сам Михаил после завершения турнира признался, что отдал все силы.

«Я боролся и вчера, и сегодня. Отдал все, что мог, и теперь с нетерпением жду отдыха. Я ощутил, насколько тепло меня здесь приняли. Это потрясающе, и меня очень радует, что я могу привлечь людей своим катанием», — сказал он Golden Skate.

Михаил Шайдоров. Фото Reuters

За каскадом Шайдорова внимательно наблюдал Малинин. Илья заявил, что гордится своим коллегой по льду.

«Я смотрел, как Миша Шайдоров катал программу, — пошел в кафе для фигуристов на арене, потому что там стоит телевизор с трансляцией. Не хотел пропустить, как тот прыгнет свой уникальный каскад. Очень за него рад, горжусь тем, как он смог собраться после первой ошибки и сделать этот каскад. Здорово видеть, как фигуристы делают что-то новое и двигают наш спорт вперед. Может, тоже сделаю такой же в будущем», — приводит слова Малинина Спортс''.

Финал «Гран-при» в Гренобле завершится в воскресенье показательными выступлениями.