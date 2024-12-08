Фигурное катание
Гран-при
Статьи
Общий зачет Календарь Новости Все материалы Медальный зачет
Спортсмены
Команды
Главная
Фигурное катание
Гран-при

Сегодня, 12:00

Малинин выиграл финал «Гран-при». Бросил вызов самому себе, заявив семь квадов

Илья Малинин выиграл финал «Гран-при ISU»
Егор Сергеев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фигурист Илья Малинин
Илья Малинин выиграл финальный этап «Гран-при ISU».
Фото Reuters
На пьедестал вместе с фигуристом из США также забрались два японца.

Фигурное катание. «Гран-при ISU». Финал
Мужчины
1. Илья Малинин (США) — 292,12 балла
2. Юма Кагияма (Япония) — 281,78
3. Сун Сато (Япония) — 270,82
4. Даниэль Грассль (Италия) — 254,96
5. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 253,75

Американский фигурист с русскими корнями Илья Малинин выиграл финальный этап «Гран-при ISU» в одиночном катании. Соревнования прошли во французском Гренобле.

Проиграл произвольную

Илья лидировал после короткой программы, а на произвольной решил рискнуть, заявив семь квадов. Он прыгнул четверные флип и аксель, упал с лутца, затем исполнил риттбергер, лутц (в каскаде с тройным сальховом), тулуп (в каскаде с тройным тулупом) и сальхов (секвенция с тройным акселем). И сделал сальто назад во время проката.

Судьи поставили Малинину недокруты на каждом из квадов. 20-летний американец получил 186,69 балла за программу и уступил Юме Кагияме (188,29). При этом Илья все равно одержал итоговую победу, набрав 292,12 в сумме. Он выиграл финал «Гран-при» во втором сезоне подряд.

Юма Кагияма. Кагияма недосягаем с падением, Грассль вернулся, у «грузинской» пары Метелкина и Берулава — золото. Самое интересное — с «Гран-при Японии»

По словам фигуриста, он откатал тестовую программу, бросив вызов самому себе.

«Я не концентрируюсь на этом (второй сумме баллов в произвольной. — Прим. «СЭ»), у меня была задача попробовать сделать это сегодня, я сам себе поставил такую цель... Готовясь к финалу «Гран-при», я хотел показать все, над чем я работал, добавить в артистизме. Я очень горжусь тем, что так исполнил свою программу. Это был вызов самому себе», — цитирует Малинина matchtv.ru.

Фигуристы Сун Сато и Юма Кагияма
Сун Сато и Юма Кагияма.
Фото Reuters

Два японца на пьедестале

Юма Кагияма, занявший итоговое второе место, начал произвольную с квад-флипа, а затем «бабочкой» на четверном сальхове лишил себя возможности побороться за золотую медаль. Для заявки на победу ему нужно было выдавать идеальный прокат, но этого не произошло. Ближе к финалу Кагияма промахнулся еще и мимо каскада с риттбергером, скрутив лишь два оборота.

Обладатель бронзы Сун Сато в целом откатал ровно. Но его единственной ошибкой стало падение с четверного флипа из-за большого недокрута — этот же элемент две недели назад чуть не оставил его без золота на этапе «Гран-при» в Китае.

Илья Малинин. Малинин перекручивает четверной аксель. Илья уже сейчас готов к пятерным прыжкам?

Шайдоров — в топ-5 и получил похвалу от Малинина

Вернувшийся после допинговой дисквалификации итальянец Даниэль Грассль восстановил почти весь арсенал четверных и выдал визуально сильный прокат, но выше итоговой четвертой строчки прыгнуть не смог.

Топ-5 замкнул Михаил Шайдоров, который перед произвольной анонсировал уникальный каскад из тройного акселя и четверного сальхова через ойлер. Блестящего проката представителю Казахстана показать не удалось: падение на квад-лутце, несколько неуверенных выездов и потерянные уровни на вращениях и дорожке шагов — все это повлияло на оценку судей.

Сам Михаил после завершения турнира признался, что отдал все силы.

«Я боролся и вчера, и сегодня. Отдал все, что мог, и теперь с нетерпением жду отдыха. Я ощутил, насколько тепло меня здесь приняли. Это потрясающе, и меня очень радует, что я могу привлечь людей своим катанием», — сказал он Golden Skate.

Фигурист Михаил Шайдоров
Михаил Шайдоров.
Фото Reuters

За каскадом Шайдорова внимательно наблюдал Малинин. Илья заявил, что гордится своим коллегой по льду.

«Я смотрел, как Миша Шайдоров катал программу, — пошел в кафе для фигуристов на арене, потому что там стоит телевизор с трансляцией. Не хотел пропустить, как тот прыгнет свой уникальный каскад. Очень за него рад, горжусь тем, как он смог собраться после первой ошибки и сделать этот каскад. Здорово видеть, как фигуристы делают что-то новое и двигают наш спорт вперед. Может, тоже сделаю такой же в будущем», — приводит слова Малинина Спортс''.

Финал «Гран-при» в Гренобле завершится в воскресенье показательными выступлениями.

Фигурное катание
Даниэль Грассль
Илья Малинин
Михаил Шайдоров
Сун Сато
Юма Кагияма
Читайте также
Путин наградил актрису Фрейндлих орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Панарин стал первой звездой матча «Рейнджерс» с «Питтсбургом»
Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио попал в жуткое ДТП
Трамп заявил о желании Зеленского заключить сделку с Россией
Украинские СМИ сообщили о попытках отговорить Залужного от участия в выборах
Расследование дела о коррупции в российском футболе: начальника арбитров вызвали на допрос
Популярное видео
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Провал Дэвис и Смолкина, Володин на пьедестале, слабая Губанова. Как прошел «Гран-при Китая»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости