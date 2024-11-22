Фигурное катание
Гран-при
Статьи
Общий зачет Календарь Новости Все материалы Медальный зачет
Спортсмены
Команды
Главная
Фигурное катание
Гран-при

Сегодня, 19:45

«Безобразие чистой воды». Фигуристы Лопарева и Бриссо вырезали упоминание о русских из программы под песню о Распутине

Фигуристы Лопарева и Бриссо убрали фразу о русских из программы
Егор Сергеев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Французские фигуристы Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо
Фигуристы Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо.
Фото AFP
Русофобия в Польше процветает.

Французский танцевальный дуэт уроженки Москвы Евгении Лопаревой и Жоффре Бриссо убрал финальную фразу о русских из своего ритм-танца, показанного ими на турнире в Варшаве. Поступок фигуристов вызвал волну негодования не только у российских пользователей соцсетей, но и у заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.

Фигуристы Евгения Лопарева и&nbsp;Жоффре Бриссо. «Россиян не хватает на международных стартах — они всегда были в топе». Француженка из Москвы сенсационно победила фаворитов Олимпиады

Что произошло

Лопарева и Бриссо для ритм-танцев используют известную песню Rasputin группы Boney M. Обычно спортсмены заканчивают свой прокат под фразу «Oh, those Russians» («Ох эти русские»). Такая версия уже была дважды продемонстрирована дуэтом на различных турнирах, однако на Кубке Варшавы вместо этого они вставили в конце «Oh, those dancers» («Ох эти танцоры»).

Причины не разглашаются, но можно предположить политический подтекст. На фоне спецоперации градус русофобии в таких странах, как Польша, повышается. Вероятно, с этим и связана замена фразы в программе.

Возмущение Тарасовой

Заслуженный тренер СССР назвала безобразием замену слов о русских в музыке к ритм-танцу Лопаревой и Бриссо.

«Все продолжается, что ли? Все слова надо выкидывать. Казалось, хотя бы по этому поводу успокоились. Не хочу думать и разбираться, почему в середине сезона есть неполадки со словами, почему это не было сделано в августе. Это безобразие чистой воды», — цитирует Татьяну Тарасову ТАСС.

Французские фигуристы Жоффре Бриссо и Евгения Лопарева
Фото AFP

Как выступают Лопарева и Бриссо

Евгения родилась в Москве, но с 2018 года выступает под французским флагом. С Жоффре они являются двукратными чемпионами страны.

В нынешнем сезоне Лопарева и Бриссо выиграли домашний этап «Гран-при» и были третьими в Канаде. На завершившемся 21 ноября Кубке Варшавы дуэт одержал победу, набрав итоговые 201,89 балла.

Фигурное катание
Евгения Лопарева/Жоффри Бриссо
Читайте также
Тренера «Зенита» Тимощука лишили всех государственных наград на Украине
Овечкина сломали, чтобы он не догнал Гретцки? А что, а вдруг? У российского форварда самая тяжелая травма в карьере
Россия послала сигнал Западу. Что пишут СМИ о запуске «Орешника»
Меркель указала на последствия отказа от российского газа для ФРГ
Минобороны РФ сообщило об успешном поражении «Орешником» объекта ОПК в Днепре
Сборная легионеров КХЛ выступит на Кубке Первого канала
Популярное видео
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Экс-россияне опять на пьедестале под чужим флагом, а в одиночках доминируют японцы. Чем завершился этап «Гран-при Финляндии»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости