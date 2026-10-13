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Александра Трусова и Владислав Дикиджи возглавили списки запасных на этапы Гран-при ISU: рейтинг

Трусова и Дикиджи приблизились к этапам Гран-при ISU. Россияне возглавили списки запасных

Максим Клементьев
Александра Игнатова (Трусова).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Соревнования пройдут с 23 октября по 13 декабря 2026 года.

Международный союз конькобежцев (ISU) обновил списки запасных фигуристов на этапы серии Гран-при. Теперь россияне Александра Игнатова (Трусова) и Владислав Дикиджи занимают первые места в женском и мужском одиночном катании соответственно.

Прекрасный «челленджер» в Казахстане

На прошлой неделе и Трусова, и Дикиджи отлично проявили себя на Мемориале Дениса Тена, который проходил в Казахстане.

Александра заняла первое место по итогам короткой программы, а в произвольной укрепила свое преимущество: начала с четверного лутца — прыжок получился с помаркой, но дальше фигуристка почти сразу успокоила зал: чисто сделала тройной риттбергер и тройной сальхов, а во второй половине — каскад тройной лутц + тройной тулуп и секвенцию тройной лутц + ойлер + тройной сальхов + двойной аксель и двойной аксель.

Суммарно россиянка получила 226,01 балла. На второй строчке расположилась Ким Ю Чжэ из Южной Кореи (209,20). Для Александры триумф в Алма-Ате стал первым на международной арене с 2021 года.

Благодаря нему же Трусова и возглавила рейтинг запасных на этапы Гран-при. Следом за ней идет Аделия Петросян. Третьей среди резервных числится Виктория Сафонова из Белоруссии.

1. Александра Игнатова (Трусова) (Россия) — 226,01

2. Аделия Петросян (Россия) — 204,16

3. Виктория Сафонова (Белоруссия) — 198,80

Александра Трусова.312 баллов Дикиджи, исторический каскад Лутфуллина и золото Трусовой. Пять главных итогов Мемориала Дениса Тена

Дикиджи, как и Трусова, выиграл золото на «челленджере» в Казахстане. Причем сделал это феерично. В произвольной он набрал 205,48 балла, что дало космические 312,79 по итогам двух программ.

Владислав теперь также занимает первое место в списке запасных. Следом за ним идет еще один россиянин Евгений Семененко. Замыкает тройку Петр Гуменник.

1. Владислав Дикиджи (Россия) — 312,79

2. Евгений Семененко (Россия) — 292,09

3. Петр Гуменник (Россия) — 261,76

Владислав Дикиджи.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

За кем из наших будем следить?

Этапы Гран-при пройдут с 23 октября по 13 декабря 2026 года. В серии запланированы турниры во Франции, Канаде, Китае, США, Финляндии и Японии, а финал состоится в декабре в китайском Чунцине.

Уже известно, что Дикиджи примет участие в соревнованиях в Шэньчжэне с 6 по 8 ноября. Владислав занял свободную квоту после сенсационной победы на «челленджере» в Японии, где, кстати, тоже изначально был запасным.

Владислав Дикиджи.Дикиджи пробил отметку в 300 баллов на Мемориале Дениса Тена. Идеально откатал произвольную и взял золото!

Нашлись места и для других наших соотечественников. Так, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский получили сразу два этапа — во Франции (23-25 октября) и Финляндии (20-22 ноября), Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков — один в Хельсинки.

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Александра Трусова - Игнатова
Владислав Дикиджи
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