Японские фигуристки заняли весь пьедестал на домашнем этапе «Гран-при»
Японская фигуристка Каори Сакамото выиграла четвертый этап «Гран-при ISU» в женском одиночном катании.
Бронзовый призер Олимпийских игр-2022 набрала по сумме двух прокатов 231,88 балла.
Серебряную и бронзовую медали также завоевали японские спортсменки — Моне Чиба (212,54) и Юна Аоки (195,07).
Гран-при Японии
Женщины
Итоговое положение, топ-6
1. Каори Сакамото (Япония) — 231,88
2. Моне Чиба (Япония) — 212,54
3. Юна Аоки (Япония) — 195,07
4. Алиса Лью (США) — 190,75
5. Брэди Теннелл (США) — 190,25
6. Лара Наки Гутманн (Италия) — 180,28
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