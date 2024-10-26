Фигурное катание
Гран-при
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы Медальный зачет
Спортсмены
Команды
Главная
Фигурное катание
Гран-при

Сегодня, 03:25

Японка Сакамото выиграла короткую программу на «Гран-при Канады»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Каори Сакамото.
Фото AFP

Японская фигуристка Каори Сакамото показала лучший результат в короткой программе на «Гран-при Канады». Она получила 74,97 балла.

Второй стала американка Алиса Лью, набравшая 67,68. Замкнула тройку швейцарка Кимми Репонд — 66,94.

Гран-при Канады

Женщины

Короткая программа

1. Каори Сакамото (Япония) — 74,97

2. Алиса Лью (США) — 67,68

3. Кимми Репонд (Швейцария) — 66,94

4. Хана Йошида (Япония) — 65,32

5. Маделин Скизас (Канада) — 65,28

6. Элис Лин-Грейси (США) — 58,64

7. Кайя Руйтер (Канада) — 57,66

8. Ким Йе Лим (Южная Корея) — 56,12

9. Сара-Мод Дюпюи (Канада) — 54,15

10. Рино Мацуике (Япония) — 52,31

11. Ви Со Ен (Южная Корея) — 47,86

12. Екатерина Куракова (Польша) — 47,31

Фигурное катание
Каори Сакамото
Читайте также
Голкипер «Флориды» Бобровский одержал 400 побед за карьеру в НХЛ
Овечкин забил второй гол в сезоне в матче «Вашингтона» с «Филадельфией»
Власти: после убийства женщины в Коркино на улицы вышли около 150 человек
Экс-директор «дочки» Роснано задержан по подозрению в хищении 13 млрд рублей
Экономист спрогнозировал последствия в случае повышения ключевой ставки ЦБ
Красно-белые нашли неожиданную замену Станковичу. Что происходит в «Спартаке»
Популярное видео
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Канадцы Стеллато-Дудек и Дешам выиграли короткую программу на «Гран-при Канады»

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости