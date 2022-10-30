Японка Ринка Ватанабе выиграла «Гран-при Канады»
Японская фигуристка Ринка Ватанабе стала победительницей «Гран-при Канады».
В произвольной программе девушка исполнила тройного акселя. По сумме двух выступлений она набрала 197,59 балла.
Второе место заняла американка Старр Эндрюс (191,26). Третьей стала кореянка Ю Ен, тоже исполнившая тройной аксель (190,15).
Напомним, что российские и белорусские фигуристы отстранены от международных стартов.
«Гран-при» ISU-2022/23
2-й этап
«Гран-при Канады» (Skate Canada)
Миссисога, Канада
Женщины
Итоговое положение
1. Ринка Ватанабе (Япония) — 197,59
2. Старр Эндрюс (США) — 191,26
3. Ю Ен (Южная Корея) — 190,15
4. Ава Марие Циглер (США) — 186,76
5. Рика Кихира (Япония) — 184,33
6. Нина Петрыкина (Эстония) — 181,34
7. Маделин Скизас (Канада) — 180,59
8. Юхана Юкой (Япония) — 178,73
9. Линдси Торнгрен (США) — 176,09
10. Габриэль Дэйлман (Канада) — 171,61
11. Линдсей ван Зандерт (Нидерланды) — 160,96
12. Элишка Бржезинова (Чехия) — 159,03
Произвольная программа
1. Ринка Ватанабе (Япония) — 134,32
2. Старр Эндрюс (США) — 126,57
3. Рика Кихира (Япония) — 125,06
4. Ю Ен (Южная Корея) — 125,05
5. Юхана Юкой (Япония) — 123,86
6. Линдси Торнгрен (США) — 120,93
7. Ава Марие Циглер (США) — 120,27
8. Нина Петрыкина (Эстония) — 119,66
9. Маделин Скизас (Канада) — 112,69
10. Линдсей ван Зандерт (Нидерланды) — 105,74
11. Габриэль Дэйлман (Канада) — 104,96
12. Элишка Бржезинова (Чехия) — 103,89