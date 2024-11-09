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Сегодня, 12:50

Японец Кагияма победил на четвертом этапе «Гран-при ISU» в Японии

Алина Савинова
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Юма Кагияма.
Фото Reuters

Японский фигурист Юма Кагияма стал победителем четвертого этапа «Гран-при ISU» в мужском одиночном катании. Турнир проходит в Японии.

21-летний спортсмен в сумме за короткую и произвольную программы получил 300,09 балла.

Второе место у итальянца Даниэля Грассля, который набрал 264,85 балла. Еще один представитель Японии Тацуя Цубои стал третьим — 251,52 балла.

Гран-при Японии

Мужчины

Итоговое положение, топ-6

1. Юма Кагияма (Япония) — 300,09

2. Даниэль Грассль (Италия) — 264,85

3. Тацуя Цубои (Япония) — 251,52

4. Эндрю Торгашев (США) — 246,58

5. Маттео Риццо (Италия) — 246,56

6. Као Миура (Япония) — 240,38

Фигурное катание
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