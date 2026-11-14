Трусова — о Гран-при США: «Все классно. Прям ностальгию какую-то ловлю»

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) поделилась впечатлениями от атмосферы на Гран-при в США.

22-летняя спортсменка выступит с короткой программой в ночь с 14 на 15 ноября.

«Раздевалки необычные: в основном все в коридоре переодеваются, прикольно. Потренировались вместе с Макаром. Все классно. Я, честно говоря, прям ностальгию какую-то ловлю. Очень круто», — сказала Трусова во влоге для Первого канала.

Также она рассказала, как прошла ее тренировка перед короткой программой.

«Тренировка прошла хорошо. Катала короткую программу, пыталась максимально сделать все, что возможно, за тридцать пять минут. Целых четыре дня тренировались. Для меня это, конечно, новый опыт. Два подряд соревнования и еще четыре дня перед соревнованиями тренироваться — посмотрим, хорошо это или плохо», — отметила фигуристка.

В 2021 году Трусова выиграла этап международной серии Гран-при в США.