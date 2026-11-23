Трусова исполнила четверной флип на тренировке

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) исполнила четверной флип на тренировке.

22-летняя спортсменка опубликовала видео с прыжком на своей странице в социальной сети.

В последний раз Трусова исполняла четверной флип на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, где завоевала серебряную медаль.

В 2026 году Трусова возобновила спортивную карьеру после рождения ребенка. Сейчас фигуристка тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Осенью россиянка завоевала серебряные медали на этапах Гран-при ISU в Китае и США, где исполняла четверной лутц.