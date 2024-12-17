Тренер Дайнеко о Малинине: «Как спортсмен он молодец и умница»

Тренер Петра Гуменника Вероника Дайнеко в интервью «СЭ» высказалась о чемпионстве Ильи Малинина в финале «Гран-при», а также объяснила, как российские фигуристы часто набирают больше 300 баллов.

— Говоря о глобальных событиях: недавно прошел финал «Гран-при» в Гренобле. Каковы ваши впечатления? Прокат Ильи Малинина не кажется вам чем-то из области фантастики?

— Если говорить о Малинине, то в произвольной он исполнил четверной аксель. Как спортсмен он молодец и умница.

— Как вы смотрите на то, что сейчас спортсмены делают ставку на элементы ультра-си, жертвуя компонентами?

— Естественно, техническая составляющая — самое главное в фигурном катании, потому что в первую очередь это спорт. Вообще, у нас в России есть такой момент, что многие получают за 300 баллов. Не знаю, правильно это или нет, но сравнивать судейство в принципе не очень корректно. Нельзя сказать, получили бы мы эти баллы на международной арене или нет. Ведь 300 баллов и выше можно заработать и с четырьмя чистыми четверными, компоненты тоже будут хорошими. Но если ты падаешь, то никак не получишь высокие баллы за артистизм: это правило прописано, и все о нем знают, поэтому рискуют. Нужно уметь прыгать ультра-си, без этого никуда, даже если ты Иннокентий Смоктуновский в фигурном катании (смеется). К тому же, я не думаю, что фигурист с четверными, отобравшийся на чемпионат России представляет свою программу плохо.

Формирование стоимости прыжка идет в зависимости от того, сколько спортсменов начало это прыгать. На заседаниях, где меняют стоимость прыжков, устанавливают, какое количество четверных прыгают фигуристы сейчас. Например, раньше сальхов значился самым дешевым и простым прыжком, а потом все стали прыгать тулупы, и стоимость поменяли. Все формируется исходя из анализа результатов прокатов.

Думаю, так делается, чтобы никто не выходил в топ за счет одного четверного акселя. Берется какая-то выборка, и стоимость меняется в зависимости от количества положительных GOE у спортсменов, которые выполняют определенный прыжок, — рассказала Дайнеко.