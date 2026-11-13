Тренер Дикиджи подвел итоги выступления фигуриста на этапе Гран-при в Китае

Тренер российского фигуриста Владислава Дикиджи Олег Татауров прокомментировал «СЭ» результаты выступления спортсмена на этапе Гран-при в Китае.

22-летний фигурист на соревнованиях в Шеньчжэне стал вторым с результатом 282,44 баллов. Первое место занял японец Као Миура, набрав 293,25 балла.

«Вы знаете, я просто доволен учеником и местом. Он хорошо выступил, сделал практически все, грубых ошибок не было. Поэтому я очень доволен. А место — это уже от судей зависит», — сказал Татауров «СЭ».

Следующим международным стартом для Дикиджи станет этап Гран-при в Японии, который пройдет в Токио с 27 по 29 ноября.

Анастасия Елагина