Сяо Хим Фа выиграл «Гран-при ISU» во Франции после восьмого места в короткой программе

Двукратный чемпион Европы француз Адам Сяо Хим Фа стал победителем этапа «Гран-при ISU» во Франции в мужском одиночном катании.

После первого дня соревнований спортсмен занимал только восьмое место с 74,90 баллами. За произвольную программу французский фигурист получил 171,68 балла и завоевал золотую медаль на домашнем этапе (в сумме у него — 246,58 балла).

Вторым стал японец Коширо Шимада (233,84). Американец Эндрю Торгашев занял третье место (233,64).