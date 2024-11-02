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Сегодня, 20:15

Сяо Хим Фа выиграл «Гран-при ISU» во Франции после восьмого места в короткой программе

Алина Савинова
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Адам Сяо Хим Фа.
Фото Global Look Press

Двукратный чемпион Европы француз Адам Сяо Хим Фа стал победителем этапа «Гран-при ISU» во Франции в мужском одиночном катании.

После первого дня соревнований спортсмен занимал только восьмое место с 74,90 баллами. За произвольную программу французский фигурист получил 171,68 балла и завоевал золотую медаль на домашнем этапе (в сумме у него — 246,58 балла).

Вторым стал японец Коширо Шимада (233,84). Американец Эндрю Торгашев занял третье место (233,64).

Фигурное катание
Адам Сяо Хим Фа
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