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Сегодня, 15:47

Сун Сато выиграл золото на этапе «Гран-при» в Китае, ученик Тутберидзе Эгадзе — четвертый

Алина Савинова
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Японский фигурист Сун Сато занял первое место на этапе «Гран-при ISU» в Китае в мужском одиночном катании.

За короткую и произвольную программы спортсмен набрал 278,48 балла.

Вторым стал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров (276,17). Бронзу завоевал француз Адам Сяо Хим Фа (252,53).

Ученик российского тренера Этери Тутберидзе Ника Эгадзе, представляющий Грузию, показал четвертый результат (247,54).

Фигурное катание
Адам Сяо Хим Фа
Михаил Шайдоров
Ника Эгадзе
Сун Сато
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