Хазе и Володин лидируют после короткой программы в финале «Гран-при»

Немецкие фигуристы Минерва Хазе и Никита Володин, который ранее представлял Россию, лидируют после короткой программы в соревнованиях спортивных пар в Финале международной серии «Гран-при», который проходит во французском Гренобле.

Спортсмены получили 76,72 балла. Вторыми идут японцы Рику Миура и Рюити Кихара (76,27), третьими — представляющие Грузию Анастасия Метелкина и Лука Берулава.

Спортивные пары представят произвольные программы в пятницу, 6 декабря.