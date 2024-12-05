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5 декабря, 23:25

Хазе и Володин лидируют после короткой программы в финале «Гран-при»

Руслан Минаев
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Минерва Хазе и Никита Володин.
Фото Reuters

Немецкие фигуристы Минерва Хазе и Никита Володин, который ранее представлял Россию, лидируют после короткой программы в соревнованиях спортивных пар в Финале международной серии «Гран-при», который проходит во французском Гренобле.

Спортсмены получили 76,72 балла. Вторыми идут японцы Рику Миура и Рюити Кихара (76,27), третьими — представляющие Грузию Анастасия Метелкина и Лука Берулава.

Спортивные пары представят произвольные программы в пятницу, 6 декабря.

Фигурное катание
Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин
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