Хазе и Володин лидируют после короткой программы в финале «Гран-при»
Немецкие фигуристы Минерва Хазе и Никита Володин, который ранее представлял Россию, лидируют после короткой программы в соревнованиях спортивных пар в Финале международной серии «Гран-при», который проходит во французском Гренобле.
Спортсмены получили 76,72 балла. Вторыми идут японцы Рику Миура и Рюити Кихара (76,27), третьими — представляющие Грузию Анастасия Метелкина и Лука Берулава.
Спортивные пары представят произвольные программы в пятницу, 6 декабря.
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