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Сегодня, 15:25

Роднина: «В одиночном катании здорово стали прогрессировать японки»

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Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина оценила тенденции в развитии мужского фигурного катания, а также высказалась о результатах японских спортсменок.

«Аксель в четыре с половиной оборота был выполнен не в России, но спортсменом с российскими корнями, который сейчас представляет Соединенные Штаты. А в одиночном катании здорово стали прогрессировать японские спортсменки. И те немногие программы, которые я видела в ближайшее время, были очень интересными», — сказала Роднина Metaratings.ru.

С 18 по 24 марта 2024 года в Монреале проходил чемпионат мира по фигурному катанию. Первое место в мужском одиночном катании занял фигурист Илья Малинин, представляющий США. Победителем в женском катании стала японка Каори Сакамото.

Источник: Metaratings.ru
Ирина Роднина
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