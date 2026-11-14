Познер — о Трусовой: «Это абсолютно исключительный случай, выдающийся результат»

Телеведущий, журналист и спортивный комментатор Владимир Познер в разговоре с «СЭ» оценил возвращение российской фигуристки Александры Игнатовой (Трусовой) к соревнованиям.

«Только положительно оцениваю ее возвращение. Очень рад за Сашу. Возвращаться всегда очень тяжело даже после какой-нибудь травмы, вылетев на полгода. А тут произошло почти невозможное. Это абсолютно исключительный случай, выдающийся результат», — сказал Познер «СЭ».

7 ноября Трусова заняла второе место на этапе серии Гран-при в Китае. По сумме короткой и произвольной программ фигуристка набрала 221,27 балла, уступив японке Монэ Тибе (224,48).

15 ноября Трусова выступит с короткой программой на этапе Гран-при США в Эверетте. Выход фигуристки на лед запланирован на 3.14 по московскому времени. Произвольная программа состоится 16 ноября. На турнире также выступит россиянка Аделия Петросян.