Метелкина и Берулава из Грузии выиграли соревнования пар на четвертом этапе «Гран-при ISU»
Представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава заняли первое место в соревнованиях пар на четвертом этапе «Гран-при ISU» в Японии.
В сумме за два проката фигуристы набрали 213,05 балла.
Вторыми стали японцы Рику Миура и Рюичи Кихара с результатом 209,45 балла. Бронзовые награды завоевали американцы Элли Кам и Дэнни О'Ши (194,44).
Гран-при Японии
Пары
Итоговое положение, топ-6
1. Анастасия Метелкина — Лука Берулава (Грузия) — 213,05
2. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония) — 209,45
3. Элли Кам — Дэнни О'Ши (США) — 194,44
4. Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия) — 188,54
5. Дарья Данилова — Мишель Циба (Нидерланды) — 178,37
6. Анастасия Вайпан-Ло — Люк Дигби (Великобритания) — 174,45
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