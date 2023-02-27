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Сегодня, 18:15

Леонова — о снятии Трусовой с финала «Гран-при»: «Трагедию из этого делать точно не стоит»

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Александра Трусова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российская фигуристка, серебряный призер чемпионата мира-2012 Алена Леонова в разговоре с «СЭ» прокомментировала снятие Александры Трусовой с финала «Гран-при» России из-за травмы спины.

Александра Трусова. Трусова отказалась от финала «Гран-при» из-за больной спины. Что будет дальше с карьерой Русской Ракеты?

«Конечно, будет выступать дальше. Вопросов никаких возникать не может. Травма — это составная часть жизни спортсмена. Главное, чтобы все было не так серьезно. За лето можно восстановиться и заново вернуться в сезон. Трагедию из этого делать точно не стоит», — сказала Леонова корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Финал «Гран-при» России по фигурному катанию пройдет 4-5 марта в Санкт-Петербурге.

Фигурное катание
Александра Трусова
Алена Леонова
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