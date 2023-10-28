Канадская пара Стеллато-Дудек и Дешам лидируют после короткой программы на «Гран-при Канады»

Канадские фигуристы Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам показали лучший результат в короткой программе на «Гран-при Канады». За свой прокат они получили 72, 25 балла.

На второй строчке расположились итальянцы Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе, которые набрали 65,83 балла. Замыкают тройку австралийцы Анастасия Голубева и Гектор Гиотопулос Мур — 62,80.

Произвольная программа у парк запланирована на завтра, 29 октября. Начало — 4.00 по московскому времени.