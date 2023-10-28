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Сегодня, 06:05

Канадская пара Стеллато-Дудек и Дешам лидируют после короткой программы на «Гран-при Канады»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам.
Фото USA Today Sports

Канадские фигуристы Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам показали лучший результат в короткой программе на «Гран-при Канады». За свой прокат они получили 72, 25 балла.

На второй строчке расположились итальянцы Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе, которые набрали 65,83 балла. Замыкают тройку австралийцы Анастасия Голубева и Гектор Гиотопулос Мур — 62,80.

Произвольная программа у парк запланирована на завтра, 29 октября. Начало — 4.00 по московскому времени.

Второй этап серии Гран-при ISU Skate Canada пройдет с&nbsp;28 по&nbsp;30&nbsp;октября в&nbsp;США. Гран-при, Skate Canada: расписание и трансляции 2-го этапа
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