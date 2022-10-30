Канадская пара Гиллес и Пуарье победила в танцах на льду на «Гран-при Канады»
Канадская пара Пайпер Гиллес и Поль Пуарье победила в танцах на льду на втором этапе «Гран-при» ISU в Канаде.
По сумме двух программ фигуристы получили 215,70 балла. Второе место заняла пара из Великобритании Лайла Фир и Льюис Гибсон (209,18), третье — Марджори Лажуа и Захари Лага из Канады (195,49).
Напомним, что российские и белорусские фигуристы отстранены от международных стартов.
«Гран-при» ISU-2022/23
2-й этап
«Гран-при Канады» (Skate Canada)
Миссисога, Канада
Танцы на льду
Итоговое положение
1. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 215,70
2. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 209,18
3. Марджори Лажуа — Захари Лага (Канада) — 195,49
4. Кэролин Грин — Майкл Парсонс (США) — 194,19
5. Мари-Жад Лорьо — Ромен Ле Гак (Канада) — 189,07
6. Эмили Братти — Иэн Сомервилль (США) — 179,14
7. Мисато Комацубара — Тим Колето (Япония) — 166,06
8. Холли Харрис — Джейсон Чан (Австралия) — 159,92
9. Молли Сезанек — Егор Егоров (США) — 150,79
10. Мария Носовицкая — Михаил Носовицкий (Израиль) — 146,49
Произвольный танец
1. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 128,47
2. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 125,38
3. Марджори Лажуа — Захари Лага (Канада) — 119,55
4. Кэролин Грин — Майкл Парсонс (США) — 118,06
5. Мари-Жад Лорьо — Ромен Ле Гак (Канада) — 114,48
6. Эмили Братти — Иэн Сомервилль (США) — 108,29
7. Мисато Комацубара — Тим Колето (Япония) — 97,18
8. Холли Харрис — Джейсон Чан (Австралия) — 92,24
9. Молли Сезанек — Егор Егоров (США) — 89,39
10. Мария Носовицкая — Михаил Носовицкий (Израиль) — 88,46