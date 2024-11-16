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Сегодня, 19:59

Канадцы Гиллес и Пуарье выиграли ритм-танец на этапе «Гран-при ISU» в Финляндии

Алина Савинова
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Канадский дуэт Пайпер Гиллес и Поля Пуарье занял первое место в ритм-танце на этапе «Гран-при ISU» в Финляндии.

Фигуристы набрали 84,65 очка за свое выступление.

Вторыми стали британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (82,03), третьими — Юлия Турккила и Маттиас Верслуйс из Финляндии (78,31).

Гран-при Финляндии

Ритм-танец, топ-6

1. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 84,65

2. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 82,03

3. Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 78,31

4. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия) — 75,50

5. Уна Браун — Гэйдж Браун (США) — 73,35

6. Эмилия Зингас — Вадим Колесник (США) — 72,72

Фигурное катание
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