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Сегодня, 18:38

Кагияма лидирует после короткой программы на этапе «Гран-при ISU» в Финляндии, Самойлов — девятый

Алина Савинова
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Японский фигурист Юма Кагияма выиграл короткую программу на этапе «Гран-при ISU» в Финляндии.

Судьи оценили прокат японца в 103,97 балла. Вторым по итогам первого соревновательного дня стал его соотечественник Кадзуки Томоно (90,78), третьим — француз Кевин Эймоз (85,13).

Россиянин Владимир Самойлов, который выступает за Польшу, расположился на 9-й строчке (65,46). Еще один фигурист с русскими корнями — Макар Сунцев, представляющий Финляндию, идет на 11-й позиции (59,58).

Гран-при Финляндии

Мужчины

Короткая программа, топ-6

1. Юма Кагияма (Япония) — 103,97

2. Казуки Томоно (Япония) — 90,78

3. Кевин Аймо (Франция) — 85,13

4. Сота Ямамото (Япония) — 82,43

5. Лукас Бричги (Швейцария) — 80,44

6. Даниэль Грассль (Италия) — 77,91

Фигурное катание
Юма Кагияма
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