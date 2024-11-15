Кагияма лидирует после короткой программы на этапе «Гран-при ISU» в Финляндии, Самойлов — девятый
Японский фигурист Юма Кагияма выиграл короткую программу на этапе «Гран-при ISU» в Финляндии.
Судьи оценили прокат японца в 103,97 балла. Вторым по итогам первого соревновательного дня стал его соотечественник Кадзуки Томоно (90,78), третьим — француз Кевин Эймоз (85,13).
Россиянин Владимир Самойлов, который выступает за Польшу, расположился на 9-й строчке (65,46). Еще один фигурист с русскими корнями — Макар Сунцев, представляющий Финляндию, идет на 11-й позиции (59,58).
Гран-при Финляндии
Мужчины
Короткая программа, топ-6
1. Юма Кагияма (Япония) — 103,97
2. Казуки Томоно (Япония) — 90,78
3. Кевин Аймо (Франция) — 85,13
4. Сота Ямамото (Япония) — 82,43
5. Лукас Бричги (Швейцария) — 80,44
6. Даниэль Грассль (Италия) — 77,91
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