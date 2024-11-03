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Сегодня, 01:13

Хазе и Володин выиграли «Гран-при ISU» во Франции

Евгений Козинов
Корреспондент
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Минерва Хазе и Никита Володин, представляющие Германию, победили в соревнованиях пар на «Гран-при ISU» во Франции. За произвольную программу они получили 137,97 балла, что позволило им занять первое место в итоговом протоколе — 211,69 балла.

Вторыми стали итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии (203,39 балла), а замкнули тройку — другие итальянцы Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини (176,62).

Гран-при Франции

Спортивные пары

Итоговое положение

1. Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин (Германия) — 211,69.

2. Сара Конти/Никколо Мачии (Италия) — 203,29.

3. Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 176,62.

4. Алиса Ефимова/Миша Митрофанов (США) — 171,92.

5. Лиа Перейра/Трент Мишо (Канада) — 170,67.

6. Екатерина Гейниш/Дмитрий Чигирев (Узбекистан) — 161,99.

Фигурное катание
Гиларди/Амброзини
Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин
Сара Конти/Никколо Макии
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