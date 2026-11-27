Гуменник рассказал о сломанном коньке перед Гран-при Японии: «Пришлось за неделю перейти на новые»

Российский фигурист Петр Гуменник рассказал о сложностях при подготовке к шестому этапу Гран-при ISU в Токио (Япония).

«Кажется, я узнал о том, что приеду сюда, примерно две недели назад, и мне пришлось быстро перестраивать подготовку. Я тренировался, но в более спокойном режиме и не был полностью сосредоточен на ближайших соревнованиях, поскольку в основном готовился к чемпионату России. Я начал очень усердно работать, быстро сбросил вес и сломал конек. За неделю пришлось перейти на новые коньки», — приводит слова Гуменника Golden Skate.

27 ноября 24-летний россиянин набрал 90,60 балла в короткой программе и занял шестое место. Во время проката он исполнил каскад из четверного флипа и двойного тулупа, четверной лутц и тройной аксель.

Победителем короткой программы с мировым рекордом стал американец Илья Малинин (114,81). Еще один россиянин Владислав Дикиджи расположился на девятой строчке (85,46).

С произвольными программами фигуристы выступят 28 ноября.

Этап Гран-при ISU в Японии проходит с 27 по 29 ноября.