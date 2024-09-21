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Сегодня, 21:40

Гримм и Савицкий победили на юниорском «Гран-при» в Анкаре

Ана Горшкова
Корреспондент
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Немецкий дуэт Дарья Гримм и Михаил Савицкий победили на этапе юниорского «Гран-при» в турецкой Анкаре.

Спортсмены по сумме двух программ набрали 158,20 балла. Второе место занял украинский дуэт Ирина Пидгайная и Артем Коваль (157,01), третье — американцы Хана-Мария Абоян и Даниил Веселухин (155,96).

Экс-россиянка Алиса Овсянкина, представляющая сейчас Францию, в паре с Максимильен Рахье заняла шестое место. Они набрали 141,34 балла.

Матвей Самохин и&nbsp;Алиса Овсянкина. Еще одна фигуристка меняет гражданство. Овсянкина после ссоры с тренером уехала во Францию

Фигурное катание
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