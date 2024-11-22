Сато лидирует после короткой программы на этапе «Гран-при» в Чунцине

Японец Сун Сато лидирует после короткой программы на шестом этапе «Гран-при», который проходит в Чунцине (Китай).

Фигурист набрал 98,75 балла. Второе место занимает Михаил Шайдоров из Казахстана (93,21), третье место у француза Адама Сяо Хим Фа (91,22).

Произвольная программа пройдет в субботу, 23 ноября.

У женщин после короткой программы лидирует Моне Чиба из Японии — 70,86 балла, второе место занимает Эмбер Гленн из США (70,84), третье — японка Рион Сумиеси (70,48).