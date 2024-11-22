Фигурное катание
Гран-при
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы Медальный зачет
Спортсмены
Команды
Главная
Фигурное катание
Гран-при

Сегодня, 16:45

Сато лидирует после короткой программы на этапе «Гран-при» в Чунцине

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сун Сато.
Фото Reuters

Японец Сун Сато лидирует после короткой программы на шестом этапе «Гран-при», который проходит в Чунцине (Китай).

Фигурист набрал 98,75 балла. Второе место занимает Михаил Шайдоров из Казахстана (93,21), третье место у француза Адама Сяо Хим Фа (91,22).

Произвольная программа пройдет в субботу, 23 ноября.

У женщин после короткой программы лидирует Моне Чиба из Японии — 70,86 балла, второе место занимает Эмбер Гленн из США (70,84), третье — японка Рион Сумиеси (70,48).

Фигурное катание
Адам Сяо Хим Фа
Михаил Шайдоров
Моне Чиба
Рион Сумиеси
Сун Сато
Эмбер Гленн
Читайте также
Команду Семака уравняли со «Спартаком». Что происходит в «Зените»
Как «Зенит» и другие клубы РПЛ выступили бы в топ-5 чемпионатов Европы
Сборная легионеров КХЛ выступит на Кубке Первого канала
Минобороны РФ сообщило об успешном поражении «Орешником» объекта ОПК в Днепре
Россия послала сигнал Западу. Что пишут СМИ о запуске «Орешника»
Меркель указала на последствия отказа от российского газа для ФРГ
Популярное видео
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Британцы Фир и Гибсон выиграли этап «Гран-при» в Хельсинки в танцах на льду

Французские фигуристы убрали фразу о русских из номера на турнире в Польше

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости