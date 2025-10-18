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18 октября 2025, 12:00

Гран-при ISU: даты и расписание этапов, где смотреть трансляции

Гран-при ISU пройдет с 17 октября по 4 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Ежегодная серия турниров по фигурному катанию Гран-при ISU сезона-2025/26 пройдет с 17 октября по 7 декабря 2025 года. В расписании — шесть этапов и финальный этап.

В соревнованиях примут участие лучшие фигуристы планеты по рейтингу ISU. Россияне не допускаются к серии с сезона-2022/23.

Календарь серии Гран-при ISU 2025/26

  • 1-й этап. 17 — 19 октября. Анже, Франция
  • 2-й этап. 24 — 26 октября. Чунцин, Китай
  • 3-й этап. 31 октября — 2 ноября. Саскатун, Канада
  • 4-й этап. 7 — 9 ноября. Кадома, Япония
  • 5-й этап. 14 — 16 ноября. Лейк-Плэсид, США
  • 6-й этап. 21 — 23 ноября. Хельсинки, Финляндия
  • Финал. 4 — 7 декабря 2025 года. Нагоя, Япония

Соревнования по фигурному катанию показывает онлайн-платформа «Okko Спорт». Сервис имеет несколько вариантов доступа — по регистрации и платной подписке.

Расписание и результаты, последние новости и другие материалы о Гран-при ISU изучайте в разделе фигурного катания на сайте «СЭ».

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Фигурное катание
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