Фигурное катание
Гран-при
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы Медальный зачет
Спортсмены
Команды
Главная
Фигурное катание
Гран-при

1 ноября, 23:15

Гленн выиграла короткую программу на этапе «Гран-при» во Франции, Хазе и Володин лидируют в соревнованиях пар

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Американская фигуристка Эмбер Гленн стала лучшей в короткой программе на этапе «Гран-при ISU» во Франции.

Американка набрала за свой прокат 78,14 балла. В короткой программе она исполнила тройной аксель.

Второе место заняла Ким Чхэ Ен из Южной Кореи (70,90), третье — японка Вакаба Хигучи (66,98). Бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова, ныне выступающая за сборную Грузии, стала девятой (56,77).

У мужчин короткую программу выиграл Цзинь Боян из Китая (88,12 балла). Второй результат показал эстонец Александр Селевко (85,73), третий — японец Казуки Томоно (83,45).

В танцах на льду после ритм-танца лидируют итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, которые получили 82,20 балла. Следом расположились представляющие Францию Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо (77,75). Тройку сильнейших замкнули Эллисон Рид и Саулюс Амбрулевичюс из Литвы (74,49).

В соревнованиях пар первыми стали выступающие за Германию Минерва Хазе и Никита Володин. Судьи оценили их прокат в 73,72 балла. Вторая строчка у итальянцев Сары Конти и Никколо Мачии (70,79), третья — у канадцев Лиа Перейры и Треннта Мишо (64,38).

Фигурное катание
Читайте также
В Санкт-Петербурге женщина скончалась после липосакции
Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет в Москве 2 ноября
Армейцам пророчат медали, Что происходит в ЦСКА перед московским дерби
Исполнительный директор от России в МВФ указал на его запредельную политизацию
Губернатор сообщил о повреждении семи домов при обстреле Орловской области ВСУ
Трусова о будущем: «Не закончу, пока сама не приму такое решение»
Популярное видео
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Канадцы Гиллес и Пуарье победили в танцах на льду на домашнем «Гран-при ISU»

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости