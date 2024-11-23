Гленн стала победительницей «Гран-при ISU» в Китае, Губанова — восьмая

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Американская фигуристка Эмбер Гленн завоевала золото на «Гран-при ISU» в Китае в женском одиночном катании.

По сумме двух программ спортсменка набрала 215,54 балла.

Второе место заняла японка Монэ Тиба (211,91). Бронзу взяла Ким Чхэ Ен из Южной Кореи (208,47). Уроженка России Анастасия Губанова, ныне представляющая Грузию, стала восьмой с результатом 177,34 балла.

Гран-при ISU, Китай

Женщины

Итоговое положение, топ-8

1. Эмбер Гленн (США) — 215,54

2. Монэ Чиба (Япония) — 211,91

3. Ким Чхэ Ен (Южная Корея) — 208,47

4. Рион Сумийоши (Япония) — 202,45

5. Ринка Ватанабе (Япония) — 196,95

6. Кимми Репонд (Швейцария) — 195,91

7. Маделин Скизас (Канада) — 180,77

8. Анастасия Губанова (Грузия) — 177,34