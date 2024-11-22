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Сегодня, 17:01

Французские фигуристы убрали фразу о русских из номера на турнире в Польше

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Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо.
Фото Reuters

Французский танцевальный дуэт уроженки Москвы Евгении Лопаревой и Жоффре Бриссо убрали фразу о русских из ритм-танца на турнире в Варшаве (Польша).

Спортсмены выступали под песню Rasputin группы Boney M. В концовке композиции вместо фразы Oh, those Russians («Ох уж эти русские»), прозвучало: Oh, those dancers («Ох уж эти танцоры»).

Лопарева и Бриссо являются двукратными чемпионами Франции. На их счету две бронзы на этапах «Гран-при» в сезоне-2023/24 — во Франции и США. Лопарева и Бриссо объединились в дуэт перед началом сезона-2018/19.

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