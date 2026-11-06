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Финляндия готовит меры по отказу во въезде российским спортсменам

Алина Савинова

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что страна разрабатывает меры, которые позволят отказывать во въезде российским спортсменам.

По словам премьер-министра, данный вопрос готовится в ускоренном порядке.

«Мы ограничиваем въезд россиян. В частности, не выдаем туристические визы. Сейчас мы хотим получить возможность отказывать во въезде в том числе профессиональным спортсменам», — цитирует Орпо Yle со ссылкой на MTV Uutiset.

В Финляндии с 20 по 21 ноября пройдет этап международной серии Гран-при по фигурному катанию, на котором должны выступить россияне. В пятницу Анастасия Мишина и Александр Галлямов заявили, что получили визы для въезда в Финляндию.

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