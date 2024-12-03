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Сегодня, 15:30

Финал Гран-при по фигурному катанию 2024: где смотреть трансляции

В Гренобле состоится финал Гран-при по фигурному катанию
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Финал Гран-при ISU по фигурному катанию 2024 года пройдет c 5 по 8 декабря в Гренобле.
Фото Global Look Press

Финал Гран-при ISU по фигурному катанию 2024 года пройдет c 5 по 8 декабря в Гренобле (Франция). В эти дни пройдут соревнования среди взрослых и юниоров в мужском и женском катании, а также в парах и танцах на льду.

Представляем расписание трансляций основной программы финала. Время начала соревнований — московское.

В прямом эфире финал Гран-при ISU будет показывать онлайн-платформа «Okko Спорт» (по платной подписке).

Расписание трансляция финала Гран-при по фигурному катанию 2024

5 декабря, четверг

  • 21.55 Пары. Короткая программа
  • 23.05 Женщины. Короткая программа

6 декабря, пятница

  • 20.30 Танцы на льду. Ритм-танец
  • 21.45 Пары. Произвольная программа
  • 23.05 Мужчины. Короткая программа

7 декабря, суббота

  • 15.30 Женщины. Произвольная программа
  • 21.40 Танцы на льду. Произвольный танец
  • 23.00 Мужчины. Произвольная программа

8 декабря, воскресенье

  • 16.00 Показательные выступления

Расписание и результаты Гран-при ISU — в разделе турнира на нашем сайте.

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