Финал Гран-при по фигурному катанию 2024: где смотреть трансляции
В Гренобле состоится финал Гран-при по фигурному катанию
Финал Гран-при ISU по фигурному катанию 2024 года пройдет c 5 по 8 декабря в Гренобле (Франция). В эти дни пройдут соревнования среди взрослых и юниоров в мужском и женском катании, а также в парах и танцах на льду.
Представляем расписание трансляций основной программы финала. Время начала соревнований — московское.
В прямом эфире финал Гран-при ISU будет показывать онлайн-платформа «Okko Спорт» (по платной подписке).
Расписание трансляция финала Гран-при по фигурному катанию 2024
5 декабря, четверг
- 21.55 Пары. Короткая программа
- 23.05 Женщины. Короткая программа
6 декабря, пятница
- 20.30 Танцы на льду. Ритм-танец
- 21.45 Пары. Произвольная программа
- 23.05 Мужчины. Короткая программа
7 декабря, суббота
- 15.30 Женщины. Произвольная программа
- 21.40 Танцы на льду. Произвольный танец
- 23.00 Мужчины. Произвольная программа
8 декабря, воскресенье
- 16.00 Показательные выступления
Расписание и результаты Гран-при ISU — в разделе турнира на нашем сайте.
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