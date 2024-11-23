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Сегодня, 11:22

Дэвис и Смолкин заняли восьмое место на этапе «Гран-при» в Китае в танцах на льду

Сергей Разин
корреспондент
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Итальянские фигуристы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри стали победителями в танцах на льду на шестом этапе «Гран-при ISU» в Чунцине (Китай).

Итальянская пара по сумме за два проката получила 209,13 балла. Второе место заняли канадцы Маржори Лажуа и Захари Лага (205,16 балла), замкнули тройку американцы Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко (198,18 балла).

Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие за Грузию, заняли восьмое место с результатом 182,32 балла.

Диана Дэвис/Глеб Смолкин
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