Британскую фигуристку увезли на носилках с тренировки «Гран-при»

Как стало известно «СЭ», британскую танцоршу Лайлу Фир увезли на носилках с тренировки «Гран-при Финляндии» в Хельсинки. Вместе с партнером Льюисом Гибсоном они ошиблись на твиззлах и упали, однако партнер встал сразу, а девушка встать самостоятельно не смогла.

Гибсон вынес партнершу за пределы льда, где ее положили на медицинское кресло и унесли с катка.

Фир/Гибсон — одни из фаворитов этапа Гран-при в Финляндии. Они двукратные вице-чемпионы Европы и победители первого этапа Гран-при в США.