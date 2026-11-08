Бестемьянова — о результатах Дикиджи и Семененко: «Слава Богу, что наши ребята могут побороться за попадание в финал»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала «СЭ» выступление российских фигуристов Владислава Дикиджи и Евгения Семененко на этапе Гран-при ISU в Китае.



«Очень рада за ребят, положительно оцениваю их выступление. Слава Богу, что они имеют возможность бороться за попадание в финал. Но, на мой взгляд, судьи немного придержали оценки нашим ребятам, могли и больше дать», — сказала Бестемьянова «СЭ».



Дикиджи завоевал серебро с результатом 282,44, Семененко — бронзу с 281,62.



Победителем соревнований стал японец Као Миура — 293,25 балла.



Этап Гран-при проходит в Шэньчжэне с 6 по 8 ноября. Российские фигуристы выступают на турнире в нейтральном статусе.



Кирилл Радченко