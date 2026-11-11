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Сафонову включили в заявку на Гран-при Японии вместе с Петросян и Горбачевой

Дмитрий Сомов

Белорусская фигуристка Виктория Сафонова включена в список участниц этапа международной серии Гран-при в Японии. Информация следует из обновленной заявки Международного союза конькобежцев (ISU) по состоянию на среду, 11 ноября.

Турнир NHK Trophy пройдет в Токио с 27 по 29 ноября. В официальной ведомости фамилия Сафоновой отмечена как новая, а сама спортсменка заявлена в нейтральном статусе AIN1. На соревнованиях также должны выступить россиянки Аделия Петросян и Алина Горбачева, обозначенные ISU как AIN2.

10 ноября стало известно, что с японского этапа снялась американка Эмбер Гленн. Тогда стало известно, что освободившееся место может получить Сафонова. Теперь ее включение в заявку подтверждено официальным документом организаторов.

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Виктория Сафонова
Фигурное катание
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