Фигурное катание
Гран-при
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы Медальный зачет
Спортсмены
Команды
Уведомления
Главная
Фигурное катание
Гран-при

Авербух: «Мишина и Галлямов громко и ярко вернулись, очень хороший результат»

Сергей Филин

Серебряный призер Олимпиады-2002, чемпион мира и Европы в танцах на льду Илья Авербух поделился впечатлениями от выступления российского дуэта Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на этапе Гран-при в Шэньчжэне (Китай).

После короткой программы пара набрала 74,69 балла и лидирует на соревновании. Второе место занимают Анастасия Метелкина и Лука Берулава (67,06 балла) из Грузии.

«Очень хороший результат, наши ребята здорово выступили. Грузинская пара — это серебряные призеры Олимпиады, но они ошиблись, поэтому отстают на семь с половиной баллов. Мишина и Галлямов громко и ярко вернулись. Если они хорошо выступят в произвольной программе и не ошибутся, то наверняка победят, потому что отрыв очень хороший», — приводит слова Авербуха Metaratings.ru.

Анастасия Мишина и&nbsp;Александр Галлямов, Александра Трусова, Владислав Дикиджи.Трусова идет третьей, Мишина/Галлямов выиграли короткую программу, Дикиджи и Семененко против Шайдорова: онлайн-трансляция Гран-при в Китае

На этапе Гран-при в Китае российские фигуристы выступают в нейтральном статусе. Ранее Александра Игнатова (Трусова) заняла третье место в короткой программе.

Источник: Metaratings.ru
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Фигурное катание
Анастасия Мишина / Александр Галлямов
Илья Авербух
Читайте также
Визы не дадут? Безопасность не гарантирована? Что делать с плей-офф в КХЛ? Четыре вопроса после разбана России в хоккее
«Динамо» не может уволить Тамбиева, звезда НХЛ Кейн — в «Сибири». Главные инсайды КХЛ
Сюрприз от Трусовой и двойной подиум наших мужчин. Чего ждем от россиян на Гран-при Китая
Популярное видео
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Экскурсия по академии с Плющенко
Экскурсия по академии с Плющенко
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Бестемьянова о выступлении Трусовой на Гран-при в Китае: «Никакой трагедии в третьем месте после короткой программы нет»

Семененко стал третьим в короткой программе на Гран-при в Китае, Дикиджи — четвертым
Новости
RSS RSS
Все новости