Авербух: «Мишина и Галлямов громко и ярко вернулись, очень хороший результат»

Серебряный призер Олимпиады-2002, чемпион мира и Европы в танцах на льду Илья Авербух поделился впечатлениями от выступления российского дуэта Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на этапе Гран-при в Шэньчжэне (Китай).

После короткой программы пара набрала 74,69 балла и лидирует на соревновании. Второе место занимают Анастасия Метелкина и Лука Берулава (67,06 балла) из Грузии.

«Очень хороший результат, наши ребята здорово выступили. Грузинская пара — это серебряные призеры Олимпиады, но они ошиблись, поэтому отстают на семь с половиной баллов. Мишина и Галлямов громко и ярко вернулись. Если они хорошо выступят в произвольной программе и не ошибутся, то наверняка победят, потому что отрыв очень хороший», — приводит слова Авербуха Metaratings.ru.

На этапе Гран-при в Китае российские фигуристы выступают в нейтральном статусе. Ранее Александра Игнатова (Трусова) заняла третье место в короткой программе.