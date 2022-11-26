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Сегодня, 21:25

Американский фигурист Илья Малинин выиграл этап серии «Гран-при» в Финляндии

Иван Шитик
Корреспондент
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Американский фигурист Илья Малинин выиграл шестой этап «Гран-при», который проходит в финском Эспоо.

Малинин получил в сумме за две программы 278,39 балла (85,57 балла за короткую программу и 192,82 балла за произвольную программу).

Второе место занял представитель Японии Сюн Сато (262,21 балла). Третьим стал лидировавший после короткой программы француз Кевин Эймоз (255,69).

«Гран-при»

6-й этап

Эспоо, Финляндия

Мужчины

Итоговое положение

1. Илья Малинин (США) — 278,39 балла

2. Шун Сато (Япония) — 262,21

3. Кевин Аймо (Франция) — 255,69

4. Тацуя Цубои (Япония) — 244,90

5. Камден Пулкинен (США) — 229,92

6. Николай Майоров (Швеция) — 209,55

7. Арлет Леванди (Эстония) — 209,50

8. Киган Мессинг (Канада) — 205,02

9. Вальтер Виртанен (Финляндия) — 204,02

10. Александр Селевко (Эстония) — 199,47

11. Лукас Хонда (Япония) — 197,90

12. Морис Квителашвили (Грузия) — 196,80

Произвольная программа

1. Илья Малинин (США) — 192,82 балла

2. Шун Сато (Япония) — 180,62

3. Кевин Аймо (Франция) — 166,73

4. Тацуя Цубои (Япония) — 166,08

5. Камден Пулкинен (США) — 157,47

6. Николай Майоров (Швеция) — 139,61

7. Арлет Леванди (Эстония) — 136,83

8. Вальтер Виртанен (Финляндия) — 134,87

9. Морис Квителашвили (Грузия) — 134,38

10. Александр Селевко (Эстония) — 132,51

11. Лукас Хонда (Япония) — 129,98

12. Киган Мессинг (Канада) — 124,90

Илья Малинин
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