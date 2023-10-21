2-й этап Гран-при России «Сердце Сибири»: короткая программа женщин

Женщины выступят с короткими программами на 2-м этапе серии Гран-при России «Сердце Сибири» в субботу, 21 октября. Начало — 13:45 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала и на онлайн-платформе Okko Sport.

На лед выйдут победительница финала Гран-при России Аделия Петросян, чемпионка России среди юниоров Алина Горбачева и другие. Ученица Евгения Плющенко Вероника Жилина, которая также была заявлена на этот этап, не выступит из-за травмы.

Участники короткой программы женщин на 2-м этапе Гран-при России:

Первая разминка

1. Зарина Кашапова

2. София Захарова

3. Виктория Федянина

4. Арина Видинеева

5. Мария Парамонова

Вторая разминка

6. Мария Агаева

7. Людмила Фурсова

8. Дарья Третьякова

9. Алина Горбачева

10. Аделия Петросян

2-й этап Гран-при России «Сердце Сибири»: расписание и трансляции